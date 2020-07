La plus grande erreur de chaque film DCEU

Peu de franchises ont eu un voyage plus fascinant que le DC Extended Universe.

Cela avait peut-être été incohérent et avait sa part de ratés, mais il s’agit toujours d’une série de films profondément intéressante avec une quantité ridicule de hauts et de bas, de succès et d’échecs. Ce n’est peut-être pas aussi réussi que l’univers cinématographique Marvel, mais c’est une franchise qui a rarement quitté la conscience du public depuis la première vague de vagues en 2013 avec Man of Steel. En particulier, la Snyder Cut of Justice League qui arrivera à HBO l’année prochaine est une énorme nouvelle.

Malgré les performances décevantes au box-office de son dernier film, Harley Quinn et les oiseaux de proie, il est prudent de dire que les choses s’améliorent pour le DCEU. En fait, il n’a pas sorti un film terrible depuis Suicide Squad de 2016 et pour continuer sur cette lancée ascendante, Warner Bros. devrait faire tout ce qu’il peut pour apprendre des erreurs des précédents films DCEU.

Étant la franchise incohérente que c’est, il y en a beaucoup; Des performances mal évaluées, des méchants horribles, une écriture médiocre et une forte interférence en studio sautent immédiatement à l’esprit. Alors, quelle est la plus grosse erreur dans chaque film DCEU jusqu’à présent?