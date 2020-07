La plateforme de streaming chinoise Huya s’associe à ESL et DreamHack pour diffuser des compétitions en Chine

Huya, l’une des plus grandes plates-formes de streaming de jeu en Chine, s’associe à ESL et DreamHack pour devenir le diffuseur exclusif des principales compétitions d’esport en chinois pendant un an, ont annoncé aujourd’hui les sociétés.

Le partenariat est prévu pour CS: GO et Dota 2 événements organisés par ESL et DreamHack en mandarin ou dans d’autres langues et dialectes chinois en 2020. Il couvre «toutes les propriétés Masters à venir de l’ESL Pro Tour», tels que les événements ESL One, IEM et ESL Pro League.

Le premier tournoi qui sera diffusé en exclusivité par Huya est ESL One Cologne 2020. Le 5 mai, l’événement a été déplacé dans un environnement de studio fermé et reporté à la fin août en raison du COVID-19. Le tournoi a été séparé en divisions européenne, nord-américaine, océanique et asiatique.

TYLOO est la seule équipe confirmée à participer à la division asiatique avec trois équipes encore à annoncer. Les matchs pour toutes les divisions commencent le 25 août, à l’exception de l’Europe, qui commence plus tôt le 18 août. La division NA a annoncé ses huit équipes, dont Team Liquid, 100 Thieves et Cloud9.

ESL et Huya avaient une «joint-venture» en septembre 2019 mais cela n’a pas fonctionné. Les deux sociétés ont annoncé que le plan était pour Huya d’investir dans ESL. MTG, la société de divertissement numérique qui a acquis ESL et DreamHack, a déclaré plus tard en janvier que les négociations étaient terminées.

Huya détient également les droits exclusifs de diffusion des LCK, LCS et LEC, les ligues e-sport professionnelles coréennes, nord-américaines et européennes pour League of Legends, en Chine. Tencent, le conglomérat multinational qui possède Riot Games, est également le plus grand actionnaire de Huya depuis avril. Tencent a également des participations dans des sociétés de jeux telles que Epic Games et Supercell.