Divinity finalise la première de ‘Room 309’, une nouvelle série turque avec Demet Özdemir (‘Erkenci Kus’)

L’engagement envers la fiction turque se poursuit dans Divinity et c’est que la chaîne thématique Mediaset Espagne a déjà commencé la campagne de promotion dont Ce sera son gros pari dans ce genre pour les mois à venir: ‘Room 309’ (No 309). La nouvelle série débarquera dans quelques semaines sur le réseau et le fera en profitant de l’attraction de son protagoniste, Demet Özdemir. L’un des visages les plus aimés des téléspectateurs de Divinity Il revient et le fait avec un pari dans lequel, comme «Erkenci Kus: Dreaming Bird», il pariera sur l’humour et l’amour à parts égales.

Protagonistes de la « salle 309 »

Celui qui était le protagoniste de la série turque à succès avec Can Yaman revient sur Mediaset et le fait avec ce nouveau pari qui met également en vedette l’acteur turc à succès Furkan Palali et qu’il compte 65 épisodes répartis sur deux saisons. Avec eux, le public espagnol rencontrera de vieilles connaissances et c’est qu’ils font partie du casting des mêmes visages importants tels que Cihan Ercan (Muzzafer dans ‘Dreamy Bird’), Özlem Tokaslan (Mevkibe), Sevinç Erb ulak (Mihriban) et Ceren Tasci (Ayhan). Ensemble, ils font partie de l’un des grands succès de la Turquie ces dernières années.

Il est à noter que Demet Özdemir a rejoint «Room 309» avant le tournage de «Erkenci Kus», même si dans notre pays nous verrons cette production plus tard. En même temps, il donne vie à Lale, une femme travailleuse, honnête et innocente, très similaire au rôle qu’elle a joué dans ‘Dreamy Bird’. À côté d’elle, nous trouvons Furkan Palali dans le rôle d’Onur Sarihan. Cette série a marqué sa première en tant que protagoniste et sera lancée en Espagne dans une série turque. Il s’y met dans la peau d’Onur, un riche homme d’affaires concentré sur son travail qui vous verrez comment votre vie change après un rendez-vous à l’aveugle cela changera certainement toutes vos priorités.

L’intrigue de ‘Room 309’

Et c’est que ‘Room 309’ commence après la mort du grand-père d’Onur. Il défie ses petits-enfants avec un défi: le premier à se marier et à avoir un enfant peut hériter de toute sa richesse. Cela permettra à la mère d’Onur de se mettre au travail pour que son fils Soyez le premier à vous marier et décidez donc d’organiser un rendez-vous à l’aveugle avec un vieil ami. Mais ce que cela ne sait pas, c’est qu’au même endroit où il aurait dû avoir ce rendez-vous, Lale aura également rencontré un garçon pour le rencontrer. Le fait que l’homme d’affaires arrive le premier à l’établissement et que Lale ne se souvienne pas bien du nom de famille de son rendez-vous le fera finir par partager la table d’Onur. Tous deux vivront une soirée amusante pleine de musique, de confessions et de folie qui auront des conséquences sur la vie des deux. Vont-ils finir par vivre leur amour ensemble ou finiront-ils avec ce qui aurait dû être leurs vrais rendez-vous à l’aveugle?