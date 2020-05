La partition de Suicide Squad sera composée par John Murphy – / Film

Mise à jour: Un rapport a fait le tour des rumeurs affirmant que Tyler Bates, scénariste / réalisateur James GunnLe compositeur de longue date se réunira avec Gunn pour composer la partition de la suite de super-héros Warner Bros. et DC The Suicide Squad. Bien que ce rapport provienne d’une source normalement fiable, des personnes proches de la production nous ont informés qu’il était incorrect. Nous avons appris que John Murphy (Déchirer, foutre une branlée, Ensoleillement) fournira en fait le nouveau score. En savoir plus sur The Suicide Squad compositeur et écoutez quelques-unes de ses chansons ci-dessous.

Le score de Suicide Squad

James Gunn a passé toute sa carrière en tant que réalisateur de longs métrages à travailler avec un seul compositeur, Tyler Bates, il était donc logique que Bates rejoigne à nouveau Gunn pour The Suicide Squad. Mais il s’avère que John Murphy s’attaque plutôt au score. Murphy a composé les partitions des premiers films de gangsters de Guy Ritchie comme serrure, réserve et deux barils fumants et Arracheret il a collaboré avec Danny Boyle sur des films comme 28 jours plus tard… et Ensoleillement. Ses autres crédits incluent Le score parfait, Miami Vice, et des tonnes d’autres, et il est déjà plongé dans le territoire des super-héros avec le score de 2010 Déchirer, foutre une branlée. Je suis curieux de voir si cette collaboration sera une chose unique entre Murphy et Gunn, ou si elle pourrait marquer le début d’un autre long partenariat. Voici une sélection de morceaux de Murphy à travers sa carrière:

The Suicide Squad est le suivi de Gunn de l’histoire d’origine désordonnée de David Ayer sur le célèbre groupe de mercenaires et de méchants de DC. Les stars du cinéma Margot Robbie comme Harley Quinn, Jai Courtney comme le capitaine Boomerang, Viola Davis comme Amanda Waller, Joel Kinnaman comme Rick Flagg, David Dastmalchian (Le Chevalier Noir) en tant que Polka-Dot Man, Daniel Melchior comme Ratcatcher, et Steve Agee (Gardiens de la Galaxie Vol. 2) comme la voix du roi requin. Flula Borg joue l’intérêt amoureux de l’un des personnages, mais nous ne savons toujours pas lequel. Il y a eu beaucoup de confusion à propos de Idris Elba, qui a été initialement amené à remplacer Will Smith comme Deadshot, mais semble maintenant jouer un personnage différent, probablement au cas où Smith voudrait revenir pour une autre suite. Storm Reid joue la fille d’Elbe. John Cena, Taika Waititi, Sean Gunn, Nathan Fillion, Peter Capaldi, Alice Braga, Pete Davidson, Jennifer Holland, Juan Diego Botto, Julio Ruiz, Joaquin Cosio, Tinashe Kajese, et Mayling Ng sont également à bord.

Gunn a récemment déclaré que Harley Quinn figurait en bonne place sur sa liste de personnages favoris personnels auxquels il était associé: « Harley est l’un de mes personnages préférés que j’ai jamais écrit », a-t-il déclaré dans un Q&R sur Instagram. « En fait, c’est probablement mon personnage de bande dessinée préféré dont la personnalité était bien définie avant de lui écrire pour l’écran. Elle est un compagnon incroyable à avoir tout en écrivant ses actions folles et son dialogue. «

The Suicide Squad, qui est le film « le plus complexe », « le plus grand » et « le plus amusant » sur lequel Gunn a travaillé jusqu’à présent, est actuellement prévu pour une sortie sur 6 août 2021.

