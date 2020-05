Pierce Brosnan veut faire un retour dans un film de James Bond mais en tant que méchant

– Publicité –



Pierce Brosnan est connu pour son interprétation de James Bond dans quatre films. L’acteur a exprimé son désir de revenir dans la franchise mais en tant que méchant à la place. James Bond est parmi les personnages de films les plus populaires.

Sean Connery a été le tout premier acteur à incarner James Bond dans le film Dr No Later de 1962, plusieurs acteurs ont joué le rôle et l’un d’eux est le tristement célèbre Pierce Brosnan.

Il était la sixième personne à essayer le personnage. L’acteur est apparu dans quatre films. Il a récemment exprimé son souhait de revenir mais pas en tant qu’agent 007 mais en tant que méchant.

Les célébrités organisent une veille de quarantaine au milieu du verrouillage du coronavirus. Pierce a fait de même en participant à une soirée de veille en direct pour son premier film de James Bond, GoldenEye 1995. Lors de la diffusion en direct, l’un des fans lui a demandé s’il aimerait revenir dans le film de James Bond, mais en tant qu’antagoniste. Brosnan a dit que «Reviendrais-je en tant que méchant? Si demandé, oui! Je le crois, » répondre à la question.

Brosnan a interprété le personnage dans quatre films de 1995 à 2002. L’acteur a reçu des éloges lors de sa première apparition en tant que personnage dans GoldenEYe. Il reprend le rôle dans Tomorrow Never Dies et The World Is Not Enough. Sa dernière sortie remonte à 2002, Die Another day, qui a également marqué le 40e anniversaire de la franchise James Bond.e anniversaire.

L’acteur aurait reçu un salaire de 4 millions de dollars pour son premier film sur James Bond. il est passé à 16 millions pour son quatrième film, selon les reportages. Beaucoup ont qualifié l’acteur de James Bond par excellence de manière, d’apparence, d’élégance et de grâce.

Après son dernier film de James Bond, il a déclaré qu’il souhaitait faire un autre film. selon les rapports, la sortie du film en 2004 était prévue, mais il n’a pas pu avoir lieu et Brosnan s’est retiré du personnage en 2004.

