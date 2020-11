La nouvelle fonctionnalité de réunion de Windows 10 est désormais disponible pour plus d’utilisateurs

Avec la montée en puissance des outils de visioconférence gratuits, Microsoft étend de plus en plus la fonctionnalité Meet Now de Skype dans ses produits. Les versions d’aperçu ont récemment ajouté la fonctionnalité Zoom-killer à la barre des tâches et la même expérience Meet Now est maintenant déployée pour tout le monde utilisant Windows 10 version 20H2 ou antérieure.

Avec la nouvelle option dédiée «Meet Now» dans la barre d’état système de la barre des tâches, vous pouvez désormais passer et rejoindre rapidement des appels dans l’application Skype ou Microsoft Edge.

Le nouveau Meet Now affichera deux options – Rejoindre une réunion ou créer une réunion. Lorsque vous appuyez sur l’option «nouvelle réunion», vous serez redirigé vers Skype Web dans Microsoft Edge avec des détails de base tels que le lien d’invitation, votre nom et les participants à l’appel.

Il existe également la possibilité d’inviter d’autres personnes avec un code ou un lien d’invitation.

Avant de participer à l’appel, vous pouvez modifier votre caméra et vos préférences audio (micro). Vous pouvez ajouter plus de participants à la réunion et aucun compte Skype n’est requis.

Cette expérience Meet dans Microsoft Edge lancera l’application Skype si vous l’avez installée.

En outre, Microsoft a commencé à proposer la même fonctionnalité Meet Now à l’application Web Outlook (version navigateur). Contrairement à Meet Now de Windows 10, Meet Now d’Outlook permettra aux utilisateurs d’organiser une réunion Teams instantanée à partir de l’onglet Calendrier.

L’expérience Meet Now de Windows 10 est actuellement limitée à Skype, mais il est possible que Microsoft autorise également les utilisateurs à lancer une réunion Microsoft Teams directement à partir de la barre des tâches à l’avenir.

Inutile de dire que la nouvelle expérience de réunion basée sur Skype aidera les utilisateurs de Windows 10 à se connecter avec leurs amis et leur famille sans configurer de compte Microsoft. Dans l’ensemble, il est également bon de voir que Microsoft est toujours attaché à Skype, en particulier lorsque Microsoft Teams est plus populaire.

Si vous n’aimez pas le nouveau bouton Skype Meet Now dans la barre des tâches, vous pouvez le désactiver en suivant ces étapes: