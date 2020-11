Ryan Reynolds: J’adore être un «  papa fille  »

2020-11-15 11:00:05

La star de cinéma Ryan Reynolds a admis qu’il adorait être un « papa fille ».

Ryan Reynolds aime être un « papa fille ».

L’acteur de 44 ans a James, cinq ans, Inez, quatre ans, et Betty, 12 mois, avec Blake Lively, et il a admis apprécier le défi d’élever trois filles.

Interrogé sur ce qui fait de lui le « papa fille » ultime, Ryan a répondu: « J’adore être papa fille. J’ai trois filles, ce que je n’aurais jamais imaginé dans un million d’années. »

La star de cinéma a trois frères aînés, donc vivre dans une maison de filles est quelque chose de nouveau pour lui.

Mais Ryan – qui est marié à Blake, 33 ans, depuis 2012 – adore l’expérience.

Il a déclaré à «Access Hollywood»: «Je viens de tous les garçons. J’ai trois frères aînés.

« Donc, pour moi, avoir trois filles a été une telle aventure et j’adore chaque seconde. »

Ryan est l’un des acteurs les plus demandés au monde, mais il met tout en œuvre pour passer le plus de temps possible à la maison avec sa famille.

La star de ‘Deadpool’ a déclaré: « J’essaie d’être aussi présente que possible. Je tourne des films et ma femme tourne des films et nous allons voyager partout et nous allons tous ensemble.

« Je pense que cela a été la meilleure partie. Nous ne passons vraiment pas beaucoup de temps séparés. Je passe beaucoup de temps avec mes filles. »

Lorsqu’on lui a demandé si sa femme et ses enfants étaient les « super-héros » de sa famille, Ryan a répondu: « Pas de blague, ce sont les personnes les plus capables que je connaisse.

«Si quelque chose devenait fou ou effrayant dans ma vie, ce sont les premières personnes sur lesquelles je m’appuyer. Ils ont de la sagesse et de la force, ils sont calmes sous le feu, ils ont le courage sous le feu – alors oui, pour moi [that] sonne comme une histoire vraie. «

Mots clés: Ryan Reynolds, Blake Lively de retour à l’alimentation