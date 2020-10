La mode imprimée en 3D n’a « aucune limite de forme », déclare Julia Koerner

Julia Koerner explique comment elle utilise la technologie pour appliquer des techniques architecturales à la mode et à la conception de costumes dans la première vidéo de notre collaboration Design for Life avec Dassault Systèmes.Koerner est la première designer à figurer dans une série de six vidéos dans le cadre de Design for Life, une nouvelle collaboration de contenu entre Dezeen et Dassault Systèmes qui met en lumière des designers qui utilisent la technologie et la recherche pour construire un monde meilleur.Julia Koerner a conçu les costumes de la reine Ramonda pour le film 2018 Black Panther. Copyright de la photo Disney La créatrice autrichienne, basée entre Los Angeles, aux États-Unis et Salzbourg dans son pays d’origine, utilise des outils de conception générative et la technologie d’impression 3D pour travailler dans un domaine de disciplines comprenant l’architecture, la mode et la conception de produits. sa propre pratique, JK Design, et occupe un rôle d’enseignant au département d’architecture et de design urbain de l’UCLA.Les costumes de la panthère noire de Koerner présentaient de fins détails structurels obtenus grâce à l’impression 3D. pour créer les costumes de la reine Ramonda dans le film 2018 Black Panther, qui a remporté l’Oscar 2019 du meilleur costume. Dassault Systèmes s’associe à Dezeen pour une conversation en direct avec Arthur Mamou-Mani.L’impression 3D a permis à Koerner de réaliser les structures en filigrane détaillées de la couronne et de l’épaule de la reine Ramonda, conçues pour transmettre les progrès technologiques de la nation fictive de Wakanda tout en faisant référence à des motifs traditionnels. Les vêtements zoulous. « L’impression 3D dans le monde des costumes est une excellente opportunité car il n’y a pas de limites sur la forme et les géométries », a déclaré Koerner dans la vidéo, qui a été filmée par Dezeen au studio de la créatrice à Los Angeles.Julia Koerner est le premier designer à figurer dans la collaboration Design for Life de Dezeen avec Dassault Systèmes. Ailleurs, Koerner a appliqué des techniques d’impression 3D et de conception paramétrique pour créer des pièces de haute couture qui s’inspirent du monde naturel. La créatrice, qui a créé la haute couture imprimée en 3D pour Iris Van Herpen et Chanel, utilise des outils de conception informatique pour aborder la discipline de la mode avec des techniques architecturales apprises lors de sa formation à l'Université des Arts Appliqués de Vienne et l'Architectural Association de Londres. « Quand je suis inspirée par un artefact naturel, je regarde sa structure », dit-elle. « Je me demande si cela pourrait devenir un prototype pour une façade, ou pourrait-il devenir un algorithme qui peut être adapté pour un vêtement? » La veste Setae de Koerner est basée sur les ailes d'un papillon La veste Setae de Koerner, créée pour Stratasys, présente un complexe réseau de soies multicolores imprimées en 3D qui imitent les structures de soies ressemblant à des poils trouvées sur l'aile du papillon du coucher du soleil de Madagascar. « J'ai numérisé des photographies microscopiques des ailes du papillon, et développé un algorithme qui peut lire ces images et traduire les couleurs dans les ont ensuite été imprimées en 3D directement sur le tissu », explique Koerner. La veste Setae comporte des soies multicolores imprimées en 3D directement sur le tissu La collection Arid de Koerner, dévoilée plus tôt cette année, est un ensemble de 38 pièces imprimées en 3D qui peuvent être combinées pour former une robe ample. Les pièces peuvent également être reconfigurées de nombreuses façons pour former d’autres types de vêtements.Chacune des 38 pièces présente des joints imprimés en 3D au lieu de coutures, ce qui permet au porteur de détacher et de connecter des éléments dans une variété de configurations.La collection Arid de Koerner est un ensemble de pièces imprimées en 3D pouvant être combinées pour former un vêtement La pièce a été conçue par Koerner dans le cadre de Re-FREAM, un projet de recherche qui associe des créateurs à des scientifiques pour réinventer les processus de fabrication de l’industrie de la mode. « Ce projet est particulièrement unique car cela n’implique aucune couture », a expliqué Koerner. « Il s’agit uniquement de menuiseries imprimées en 3D directement sur le tissu. C’est la première fois que les tissus sont attachés de cette manière. » Les pièces de la collection Arid peuvent être fixées et détachées à l’aide de menuiseries imprimées en 3D Selon Koerner, des outils de conception informatique permettent aux designers pour imiter plus précisément les modèles et les processus trouvés dans le monde naturel. « Les techniques de calcul et de génération de la conception paramétrique nous permettent d’imiter le rythme et la proportion des couleurs tels que nous les voyons dans la nature », at-elle expliqué. « Mon travail se situe entre la beauté des processus organiques et synthétiques et cela me permet d’envisager le type de synergie entre les deux. » Design for LifeDesign For Life est une collaboration de contenu entre Dezeen et Dassault Systèmes avec des conférences, des vidéos et des ateliers mettant en avant des designers utilisent la technologie et la recherche pour bâtir un monde meilleur.La collaboration a débuté par un entretien en direct avec l’architecte Arthur Mamou-Mani et la vice-présidente de l’expérience de conception de Dassault Systèmes, Anne Asensio.Au cours des prochaines semaines, nous diffuserons un atelier en direct avec Mamou -Mani, ainsi que la publication d’une série de vidéos décrivant le travail d’architectes et de designers de pointe, notamment le fondateur d’Exploration Architecture, Michael Pawlyn, le directeur du design de DS Automobiles, Thierry Metroz, le duo de designers new-yorkais Birsel + Seck et la fondatrice du Studio INI, Nassia Inglessis. Les images de Black Panther sont de Matt Kenneda / Marvel Studios 2018. Les photos Arid et Setae sont de Ger Ger. Le portrait est de Florian Voggeneder.

