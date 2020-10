ULAK Coque iPhone 12, iPhone 12 Pro Hybride Double Couche Anti-Rayures Coque Arrière Rigide PC + Antichoc TPU Bumper Housse de Protection pour Apple iPhone 12 / iPhone 12 Pro 6.1 Pouces, Marbre

Compatibilité: coque iphone 12 antichoc uniquement avec Apple iPhone 12/iPhone 12 Pro [6.1 pouces], Ne correspond à aucun autre modèle d'iPhone Protection pour iPhone 12: combinée avec des anti-rayures durs PC et intérieure souple TPU protection contre les impacts de chutes accidentelles, durable et robuste avec moins de volume, le lèvres relevées à l'avant et à l'arrière protéger l'écran et caméra des rayures Materiau premium: Protection coque pour iPhone 12 Pro fabriqué avec PC dur et TPU souple à offrir protection intégrale tout autour pour votre iPhone 12/12pro Découpe précise: des découpes précises pour le port de connecteur, les haut-parleurs, la caméra et tous les boutons sont faciles d'accès et n'ont pas besoin de retirer le coverture Mignon et coloré: il accentue avec des couleurs vibrantes et un design élégant mignon pour votre téléphone, coque approprié pour filles / femme / garçon