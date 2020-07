La mise à jour PS Now de juillet 2020 ajoute Watch Dogs 2, Street Fighter 5 et plus

Mettre à jour: Les ajouts de Watch Dogs 2, Street Fighter V et Hello Neighbour ont été confirmés pour les alternatives PlayStation Now de l’UE et des États-Unis via le blog PlayStation. Mais ce n’est pas tout. Le test de Turing et Infinite Minigolf ont également été ajoutés au service, mais Sony a décidé de ne pas les mettre en évidence. Un geste étrange en effet.

Histoire originale: Nous attendons depuis longtemps la mise à jour PlayStation Now de ce mois-ci, mais elle est enfin arrivée. Pour juillet 2020, le blog PlayStation japonais indique que les abonnés PS Now peuvent avoir accès à Watch Dogs 2 et Street Fighter V. N’oubliez pas que cette programmation comprend également Hello Neighbour après la récente confirmation qu’un jeu indépendant sera inclus dans les offrandes de chaque mois désormais.

Nous attendons toujours la confirmation officielle de sources européennes et américaines, mais la sélection de titres proposés est la même sur différents territoires depuis un certain temps maintenant. Nous pensons pouvoir affirmer en toute sécurité que les abonnés européens et américains pourront télécharger les mêmes jeux PlayStation 4. Watch Dogs 2 fera partie du service jusqu’au 5 octobre 2020 tandis que Street Fighter V restera pour une durée indéterminée.

N’oubliez pas que Spider-Man de Marvel quitte PlayStation Now aujourd’hui. Pour une liste complète de tous les jeux PlayStation Now, consultez notre guide. Êtes-vous satisfait des ajouts de ce mois-ci? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous.