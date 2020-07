La mise à jour OnePlus 8 renverse une tonne d’images OnePlus Buds, info

La dernière mise à jour OnePlus 8 contient un fichier APK avec de nombreuses images OnePlus Buds.

Ces images montrent les écouteurs ainsi que l’étui de chargement.

Les images confirment également ou suggèrent quelques fonctionnalités à venir.

OnePlus a confirmé que les écouteurs OnePlus seront lancés aux côtés du OnePlus Nord demain, marquant ainsi les premiers écouteurs TWS de l’entreprise. La marque chinoise a déjà présenté plusieurs fonctionnalités, notamment l’endurance et la charge rapide, mais il semble que la société ait accidentellement révélé le design avant le lancement.

Pronostiqueur fréquent et Développeurs XDA l’écrivain Max Weinbach a trouvé de nombreux rendus des écouteurs et du boîtier de chargement dans un fichier APK OnePlus Buds fourni avec la dernière mise à jour OnePlus 8. Découvrez les images dans le fil de tweet ci-dessous.

Dans la dernière mise à jour OnePlus 8, OnePlus a ajouté un apk OnePlus Buds avec des images en pleine résolution des OnePlus Buds. Voici les rendus. pic.twitter.com/KJFskESIpN – Max Weinbach (@MaxWinebach) 19 juillet 2020

Les images montrent un étui de charge qui ressemble assez à celui des écouteurs TWS de l’écurie Vivo, jusqu’au feu vert (bien que de l’autre côté du boîtier), au bouton solitaire et à la forme. Découvrez les écouteurs Vivo TWS Neo ci-dessous.

Nous avons également un bon aperçu des écouteurs OnePlus eux-mêmes, qui semblent avoir leur propre identité pour la plupart. Découvrez-les ci-dessous.

pic.twitter.com/udjBChzDuc – Max Weinbach (@MaxWinebach) 19 juillet 2020

Police Android et 9to5Google a également passé au peigne fin l’application et trouvé des références à plus de fonctionnalités, telles que les capacités de traduction, le contrôle actif du bruit, l’appariement rapide, la prise en charge de Dolby Atmos et les profils sonores.

Ajoutez ces fonctionnalités susmentionnées avec une endurance de plus de sept heures (ou 30 heures via le boîtier de charge) et des capacités de charge rapide, et vous avez une paire d’écouteurs sans fil véritablement intrigants. Nous devrons attendre demain (21 juillet) pour connaître les prix et autres détails importants, mais j’espère que les OnePlus Buds seront très bons.

