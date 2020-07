La mise à jour Fortnite v13.30 arrive le 21 juillet

Image via Epic Games

Fortnite devrait recevoir une nouvelle mise à jour le mercredi 21 juillet.

Cette mise à jour programmée apportera avec elle une autre vague de modes à durée limitée Summer Splash. Selon les fuyards, cela inclura la lecture, la capture et le one-shot, ainsi que d’autres ajouts inopinés. Les temps d’arrêt sont définis pour commencer à 3 h du matin, heure du Pacifique.

Également dans cette mise à jour, on pense que la carte changera à mesure que les niveaux d’eau diminueront, révélant l’ancien et le nouveau lieu. Les fuyards affirment également que la mise à jour comprendra également plusieurs nouveaux défis tels que Récupérer le groupe ensemble. Un défi créé en pensant aux équipes, ainsi que le défi final Build-A-Brella sera ajouté au jeu.

Le Sea-son continue avec une autre vague de LTM Summer Splash et plus encore. La version 13.30 arrive demain, le 21 juillet. Cette fois-ci, les temps d’arrêt commenceront à 4 h HE (8 h UTC). pic.twitter.com/HNNdna6rwV – Statut Fortnite (@FortniteStatus) 21 juillet 2020

Plus tôt ce mois-ci, la mise à jour v13.30 découverte par Dataminer FireMonkey apportera avec elle l’ajout tant attendu de voitures en tant que véhicules contrôlables pour Fortnite. Ces véhicules ont été vus pour la première fois dans la bande-annonce de la passe de bataille de la saison trois avant que les actifs qui les concernent ne soient trouvés dans les fichiers du jeu. Il y avait quatre véhicules au total qui avaient des affiches ajoutées au jeu: Bear, Mudflap, Prevalent et Whiplash.

🚗Fortnite Car Info🚗 Types de voitures: – Voiture de base – Camion de base – Grosse plate-forme – Voiture de police – Cabine de taxi – Voiture de sport Gamme maximale de tuyau de pompe à essence: 350 Longueur visuelle: 192 Rigidité: 10 Source: AthenaGameDataInfo pourrait changer à mesure que nous approchons de la date de sortie de la voiture. pic.twitter.com/VwGg6Kra12 – FireMonkey • Fortnite Intel 🎄 (@iFireMonkey) 3 juillet 2020

Bear est un petit camion qui peut être vu en bonne place dans la remorque du Battle Pass car il est à la poursuite de la voiture de sport présentée à l’avant et au centre. Le garde-boue semble être le plus grand véhicule terrestre Fortnite s’il est ajouté au jeu. C’est un camion beaucoup plus gros que l’ours et on peut le voir apparaître de dessus une colline dans la remorque du col de bataille.

La troisième voiture qui a reçu une affiche était la Prevalent, une voiture traditionnelle à quatre portes similaire à celles que vous voyez généralement dans le jeu comme un objet destructible. La dernière voiture est la Whiplash. Cette voiture de sport était le point central de la scène de poursuite dans la bande-annonce.

Bien que les fuites de FireMonkey aient été exactes dans le passé, il reste à voir si ces véhicules seront ajoutés au jeu dans la mise à jour v13.30.

