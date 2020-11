La mise à jour 1.29 de Call of Duty: Warzone ajoute des matchs privés Battle Royale

in

Image via Activision

Dans une énorme révélation pour la compétition Call of Duty: Warzone communauté, les notes de mise à jour d’Infinity Ward pour la mise à jour 1.29 ont une surprise en eux – une version bêta pour Warzone Jeux.

Depuis Warzone’s Au début, les tournois à gros prix du jeu ont tous dû être joués dans des matchs publics. Maintenant, avec des matchs privés disponibles, les nuisances comme les pirates et les snipers de flux peuvent enfin être évitées.

La bêta de match privé a trois variantes différentes, toutes avec des exigences de nombre de joueurs afin de démarrer le jeu. Battle Royale a besoin de 50 joueurs pour commencer, et il a également des variations d’équipe. Il y a aussi Plunder, qui a besoin de 30 joueurs pour commencer, et Mini Battle Royale, qui a besoin de 24 joueurs pour commencer.

Les notes de mise à jour ont également révélé un grand changement dans la version PC de Warzone, et cela a à voir avec la façon dont les textures sont téléchargées. Les textures haute résolution seront désormais téléchargées pendant que les joueurs joueront au jeu, à l’aide de la «diffusion de textures à la demande».

La nouvelle fonctionnalité de texture se trouve dans la section Options sous l’onglet Graphiques dans Détails et textures. Il diffuse essentiellement les textures pour les opérateurs et les armes pour aider avec la taille des patchs et l’espace disque.

Les notes de mise à jour comportent également une série de corrections de bogues et de modifications mineures. Toutes les notes de mise à jour peuvent être lues sur le site Web d’Infinity Ward.