Les cendres de Sir Sean Connery seront dispersées en Écosse

2020-11-09 19:30:05

Les cendres de Sir Sean Connery seront dispersées aux Bahamas et en Ecosse, mais le service sera suspendu jusqu’à ce que les membres de sa famille puissent voyager.

Les cendres de Sir Sean Connery seront dispersées aux Bahamas et en Écosse.

L’acteur emblématique de James Bond – qui a été le premier à jouer 007 sur grand écran – est décédé à l’âge de 90 ans à la fin du mois dernier, et sa veuve, Micheline Roquebrune, a révélé que son dernier souhait était de disperser ses cendres à travers les deux Ecosse. , où il est né, et aux Bahamas, où il a vécu avant sa mort.

Micheline a partagé: «Il voulait que ses cendres soient dispersées aux Bahamas et aussi dans son pays natal.»

Cependant, la famille de Sean devra attendre pour disperser ses cendres, car des restrictions de voyage sont en place au milieu de la pandémie de coronavirus en cours.

Micheline a ajouté au Scottish Mail: «Chaque fois qu’il est possible et sûr de voyager à nouveau, la famille a l’intention de retourner en Écosse avec lui. Nous aimerions organiser un service commémoratif pour lui en Écosse – c’est notre espoir. Mais nous ne pouvons pas dire quand cela se produira exactement. »

L’épouse de l’acteur a également révélé que Sean serait incinéré lors d’un service privé dans l’île des Caraïbes.

Le décès de Sean a été annoncé le 31 octobre, lorsque sa famille a révélé qu’il était mort dans son sommeil aux Bahamas.

Et peu de temps après l’annonce de la tragique nouvelle, Micheline a confirmé que Sean avait réalisé son «dernier souhait» en décédant paisiblement.

Elle a dit: « Ce n’était pas une vie pour lui. Il n’a pas pu s’exprimer ces derniers temps. Au moins il est mort dans son sommeil et c’était tellement paisible. J’étais avec lui tout le temps et il s’est échappé. C’était quoi. il voulait. Il était atteint de démence et cela lui a fait des ravages. Il a eu son dernier souhait de s’échapper sans faire d’histoires. »

Et Micheline – qui était la deuxième épouse de Sean, l’épousant en 1975 – a rendu hommage à Sean, qu’elle appelait «un modèle d’homme».

Elle a ajouté: « Il était magnifique et nous avons eu une vie merveilleuse ensemble. Il était un modèle d’homme. Ça va être très dur sans lui, je le sais. Mais ça ne pourrait pas durer éternellement et il est parti paisiblement. »

Mots clés: Sir Sean Connery, Micheline Roquebrune Retour au flux