La Hyundai Creta 2020 est la voiture la plus vendue pour mai avec seulement 3000 unités

Pour la première fois depuis de nombreuses années, aucune voiture Maruti n’est la voiture la plus vendue et pour mai 2020, la nouvelle Hyundai Creta prend la première place.

Hyundai a lancé la nouvelle génération 2020 Creta quelques jours seulement avant le début du verrouillage national. Au cours des deux mois précédents, Hyundai a enregistré plus de 24 000 réservations pour le SUV. Maintenant, de nouveaux rapports suggèrent que Creta est la voiture la plus vendue pour le mois de mai 2020 avec seulement 3200 unités vendues.

Maintenant, tous les concessionnaires ont commencé à ouvrir lentement, mais au cours des dernières semaines, des salles d’exposition très limitées étaient ouvertes. Malgré cela, il a réussi à réaliser plus de 3200 ventes en mai. Maintenant que les concessions sont ouvertes, les chiffres augmenteront rapidement au cours des deux prochains mois.

La deuxième position est occupée par Maruti Ertiga avec 2353 unités vendues. Le troisième est Maruti Dzire avec un peu plus de 2 200 unités, le quatrième par Mahindra Bolero et la cinquième position par Maruti Eco. C’est peut-être l’une des rares fois où les cinq premières positions dans les ventes mensuelles ne sont pas occupées par les voitures Maruti.

Habituellement, Maruti Alto, Baleno, WagonR, Swift et Dzire se disputent les 5 premières places. Tous ceux-ci étant plus abordables que Creta ne pouvaient pas atteindre le top 5. Cela pourrait probablement être dû aux réservations élevées effectuées en ligne pendant le verrouillage. Les prix de Creta commencent à Rs 9,89 Lakhs jusqu’à Rs 17,20 Lakhs (ex-showroom).

Il est disponible en trois options de moteur, dont un moteur essence 1,5 litre, un moteur diesel 1,5 litre et un moteur essence turbo TGDI 1,4 litre. Alors que l’essence et le diesel sont livrés en standard avec une boîte manuelle à 6 vitesses, l’unité turbo à essence est associée à une boîte DCT à 7 vitesses. De plus, le moteur à essence obtient une CVT et le moteur diesel obtient un AT à 6 vitesses en option.

Les caractéristiques à bord comprennent un toit ouvrant panoramique, des projecteurs à projecteur LED, un système d’infodivertissement à écran tactile de 10,25 pouces avec technologie Internet Car, un tableau de bord numérique, un purificateur d’air intelligent, des sièges ventilés, des essuie-glaces automatiques, un siège inclinable arrière, six coussins gonflables, des freins à disque arrière et bien plus encore.