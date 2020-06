Moose Jaws ne mettra plus en vedette Jay et Silent Bob – / Film

Kevin Smith a une pile de projets défaits dont il parle depuis plusieurs années. L’un d’eux est Moose Jaws, une comédie d’horreur qui devait clore sa True North Trilogy, qui a commencé avec Tusk et a continué avec Yoga Hosers. Smith n’a pas renoncé Moose Jaws pour l’instant, mais il est prêt à faire quelques changements. À un moment donné, Jay et Silent Bob, toujours présents de Smith, étaient censés apparaître dans le film, mais maintenant le cinéaste dit qu’il examine le script et supprime toutes les traces du duo dans l’espoir de recommencer à zéro.

Moose Jaws, comme son titre l’indique, est censé être comme Mâchoires mais avec un orignal au lieu d’un requin. C’est la troisième et dernière entrée de True North Trilogy de Kevin Smith, la série de comédies d’horreur qui a commencé avec Tusk, un film que certaines personnes aiment, suivi par Yoga Hosers, un film que personne n’aimait. Après la mauvaise réception Yoga Hosers, vous pourriez penser que Kevin Smith serait prêt à mettre la série True North derrière lui. Mais Kevin Smith n’abandonne pas aussi facilement.

Au lieu de cela, il travaille maintenant sur une réécriture, et avec cette réécriture, il supprime toutes les traces de Jay et Silent Bob. Dans une interview avec Jake Hamilton (via Bloody Disgusting), Smith a déclaré:

« En ce moment je suis au milieu de ça [rewrite] et j’en retire Jay et Silent Bob. Le premier brouillon que j’avais fait, Jay et Silent Bob ont été criblés tout au long. Et maintenant je veux que ce film soit tout seul. Jay et Silent Bob vont revenir [the Mallrats sequel] et des trucs comme ça. Je suis donc un peu dé-Jay et Bob’ing Moose Jaws. «

En 2015, Smith a révélé que Moose Jaws aurait une scène où son personnage Silent Bob est tué par l’orignal tueur:

«Je viens de terminer d’écrire la scène où – spoilers – Silent Bob se fait manger par l’orignal. C’est comme ça qu’il sort! N’est-ce pas amusant? Je parlais à Geai [Mewes] à propos de Moose Jaws et je me dis: « Je pense à nous faire entrer en tant que personnage de Captain Quint ». Et il dit: « Ouais, mais Quint se fait tuer! » Je me disais: « L’un de nous doit être mangé ». Et il a dit: «Toi. Pas moi’. Je me disais: « Pourquoi? » Et il disait: « Parce que je veux être dans d’autres films! » Très bien, mec. Donc, plutôt que de laisser [Silent Bob] sortir avec dignité, il sera mangé par un putain d’orignal. «

De toute évidence, cela ne se produira plus, en supposant que le cinéaste se débrouille pour faire Moose Jaws un jour. Auparavant, Smith a également déclaré que le film «est battu pour Mâchoires, jusqu’au troisième acte. Dans le troisième acte, il devient Godzilla: Détruisez tous les monstres, Star Trek 2: La colère de Khanet se termine par Le retour des Jedi. C’est assez magique. » Je ne sais pas comment tous ces films peuvent se fondre dans une histoire sur un orignal tueur, mais je vais laisser Kevin Smith s’inquiéter à ce sujet.

