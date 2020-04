La guerre morte se dirige vers Google Stadia

Rebellion et Google ont annoncé aujourd’hui que Zombie Army 4: Dead War se rendra à Stadia dans un avenir proche. En fait, dans un avenir très proche, puisque le jeu sortira le 1er mai. Le titre sera gratuit pour les abonnés Stadia Pro, mais restera 30 $ pour tout le monde. Par tous les comptes, c’est le jeu complet avec tout le contenu bonus qu’ils y ont ajouté depuis le lancement. Le jeu rejoint une dizaine d’autres qui ont été annoncés lors de l’événement Stadia connect qui s’est déroulé ce matin. Profitez de tuer des zombies pendant la Seconde Guerre mondiale ce vendredi.

Les hordes d’Hitler sont de retour pour plus dans ce jeu de tir effrayant des fabricants de Sniper Elite 4! Des ennemis occultes abominables, des armes épiques et une nouvelle campagne déchirante pour 1 à 4 joueurs vous attendent dans l’Europe des années 40, alors que vous vous battez pour sauver l’humanité des morts-vivants Armageddon! La résistance a vaincu Zombie Hitler et l’a jeté en enfer – mais les morts ressuscitent encore plus avec une faim qu’auparavant!

Continuez l’histoire alternative de Trilogie de l’armée des zombies dans de nouveaux niveaux énormes et découvrez un plan sinistre qui emmène la Brigade des survivants à travers l’Italie et au-delà! Combattez les forces des ténèbres dans des canaux criblés de cadavres, survivez à un zoo de zombies et voyagez dans des endroits sombres et inexplicables que personne n’a jamais vus… et vécu pour raconter l’histoire Zombie Army 4: Dead War!

Faites l’expérience de la rébellion balistique de genre, rendue célèbre dans le Tireur d’élite série et l’utiliser à bon escient contre les hordes de pagaille des damnés. La caméra X-Ray Kill revient! Regardez au ralenti sanglant les balles, les bombes et plus encore détruire les os et les organes aux rayons X. Émerveillez-vous alors que vos balles arrachent un ou deux membres pourris et frissonnez comme les morts. Construisez le tueur qui vous convient en progressant! Envie d’un ange gardien? Prenez des dégâts pour vos coéquipiers! Vous aimez tellement cette tourelle? Pourquoi ne pas l’emporter avec toi? Tuez ensuite avec style en débloquant de nouvelles tenues, des emotes et des railleries! Lorsque les morts vous entourent, combattez avec un combat de mêlée amélioré! Pénétrez dans les foules, écrasez la tête et expédiez les morts-vivants avec de terribles mouvements de démolition!