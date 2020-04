Cette Ambassadeur modifiée Turned Limo est le meilleur Mod-Job sur un Amby!

Basé au Madhya Pradesh, cet ambassadeur du Hindustan modifié est maintenant une limousine et il conserve magnifiquement l’ADN d’un Amby tout en étant moderne.

L’Ambassadeur Hindustan est l’une des voitures les plus emblématiques de la scène automobile indienne. C’est également l’une de ces voitures qui a connu les plus longs trajets sur le marché indien. De nombreux facteurs ont fait de l’ambassadeur un favori en Inde – un design intemporel, une qualité de construction très solide, des intérieurs très spacieux et il a également été utilisé par les politiciens et les élites de l’époque pour lesquels il est rapidement devenu un symbole de statut pour beaucoup. Malheureusement, cette voiture emblématique n’est jamais devenue une pièce automobile classique. Cela signifie que de nombreux ambassadeurs en Inde ont été modifiés et certains ont été modifiés avec beaucoup de goût. Nous avons ici un exemple d’ambassadeur d’Hindoustan qui a été transformé en limousine.

Cet ambassadeur Hindustan modifié est basé au Madhya Pradesh et sa conversion en limousine s’est très bien déroulée. La vidéo de cette Amby a été partagée par la chaîne Youtube « Retro Classics India » et vous offre une belle visite de la voiture à l’intérieur comme à l’extérieur. Vous ne le savez peut-être pas, mais l’Ambassador est basé sur un châssis monocoque et il était bien en avance sur son temps. Un travail de modification sur un chassic monocoque peut être assez délicat, d’autant plus lorsque vous effectuez des changements structurels pour l’étirer pour en faire une limousine.

Cet ambassadeur d’Hindoustan a été transformé en limousine

Néanmoins, le travail de modification a été assez bien réalisé. L’ambassadeur modifié est habillé de peinture noire avec un revêtement de carrosserie argenté tout autour et donne à la voiture un aspect bicolore contrasté. Hormis la longueur allongée, peu de choses ont été faites pour modifier la carrosserie de la voiture. Les feux arrière sont toujours des unités d’origine, mais les phares sont de nouvelles unités LED et ils conviennent très bien à la voiture. Il y a même un ornement de capot pour une sensation de luxe et bien que cette voiture soit livrée avec des alliages de rechange, nous souhaitons que les roues soient plus correctes pour compléter le look de la voiture. Dans l’ensemble, il conserve l’essence d’origine d’un Amby et les touches modernes ajoutent un peu plus de lumière.

C’est à l’intérieur que se trouve la majorité du travail. Le tableau de bord et le volant restent identiques à l’Amby d’origine, mais il est maintenant drapé de toute couleur rouge et obtient même un revêtement en velours rouge. L’habitacle arrière du véhicule dispose de quatre sièges capitaine face à face et il y a un panneau central entre les sièges qui est installé avec un grand écran numérique, une chaîne stéréo et également un lecteur DVD. Plus tout à fait aussi moderne mais assez luxueux. Cependant, nous ne sommes pas très sûrs des intérieurs rouges.

Cet ambassadeur n’a cependant été modifié en aucune façon mécaniquement. Il s’agit d’un modèle Ambassador 1800 équipé d’un moteur à essence de 1 871 cm3 qui produit 75 ch et 130 Nm de couple maximal. Le moteur est accouplé à une transmission manuelle à 5 vitesses. Un ambassadeur pourrait vous durer des années s’il est pris en charge correctement et nous espérons que cela sera également bien pris en charge. Nous devons cependant mentionner que les modifications structurelles d’une voiture comme celle-ci sont illégales en Inde et que ces voitures modifiées risquent d’être saisies par les flics.