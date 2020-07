La fin de l’histoire principale de Cyberpunk 2077 n’est pas nécessaire pour terminer le jeu

Les RPG de CD Projekt RED sont toujours centrés sur le choix du joueur. Mais le studio fait apparemment monter la barre avec Cyberpunk 2077. Cette fois, le choix du joueur s’avérera si intégral que certains joueurs pourront battre le jeu sans avoir réellement terminé la ligne de quête principale.

Le concepteur en chef de Quest, Pawel Sasko, l’a confirmé et a expliqué le fonctionnement interne de la notion lors d’une interview avec la publication polonaise Spider’s Web. Selon Sasko (via VG247), le studio a construit Cyberpunk 2077’s «Structure» basée sur les enseignements tirés du développement The Witcher 3. Il expliqua, « Le sorceleur avait la racine principale de l’histoire et les fils latéraux qui en s’écartaient, et c’était notre structure principale, que nous appelons l’oreille. Donc dans Cyberpunk structure, nous avons cette épi de blé, qui lui sert de centre, le scénario principal avec différentes sous-parcelles qui l’entourent, qui peuvent être déclenchées de diverses manières. «

Pour la première fois, CD Projekt expérimente davantage les sous-parcelles. Plus particulièrement, la sous-intrigue modifiera l’intrigue principale du jeu principal. Ces changements sont drastiques, à tel point que les joueurs peuvent battre Cyberpunk 2077 sans d’abord terminer le scénario principal. Sasko note que le chemin de vie choisi affecte chaque pièce du puzzle. En fait, les joueurs qui choisissent le chemin de vie au début du jeu signifient qu’ils vivront un «épilogue complètement différent de celui du joueur avec un chemin de vie différent qui a fait différents choix, rencontré différents personnages et noué des relations avec eux».

Cyberpunk 2077’s Le système lifepath modifiera même la relation de V avec Jackie, le compagnon vu dans de nombreuses bandes-annonces et vidéos de gameplay. Going Corpo signifie que V rencontrera Jackie dans un ensemble de circonstances qui diffèrent d’un autre joueur qui choisit le chemin Nomad. Sasko a déclaré à Spider’s Web: «C’est un exemple du fait que selon le chemin d’origine choisi – en tant que personnage, vous êtes né dans un endroit différent, vous avez une histoire différente, et donc l’histoire de Jackie et votre relation avec lui étaient différent. »

En fin de compte, tout se résume à un effet papillon qui affecte des scénarios entiers, car certaines quêtes sont exclusives à certains parcours de vie. Ainsi, une décision prise au début du jeu a été structurée pour avoir un impact sur toutes les facettes de l’expérience. Comme le taquinait Philipp Weber, concepteur de quêtes senior, une telle variété rendra la valeur de relecture incroyablement élevée.

CD Projekt RED a récemment poussé Cyberpunk 2077 hors de sa date de lancement en septembre. Le RPG de science-fiction arrivera maintenant dans les magasins un peu plus tard dans l’année le 19 novembre pour PS4, PC et Xbox One.

[Source: Spider’s Web via VG247]