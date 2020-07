L’iPhone SE est le point culminant d’un sombre marché américain des smartphones

Les ventes de smartphones aux États-Unis ont chuté de 25% au deuxième trimestre en raison de la pandémie COVID-19.

L’iPhone SE était un rare «point lumineux» dans un climat difficile.

Le Galaxy S20 est cependant arrivé au pire moment possible.

Si vous soupçonnez que COVID-19 nuirait gravement aux ventes de smartphones aux États-Unis, vous avez bien deviné – bien qu’il y ait quelques exceptions à la règle. Counterpoint Research estime que les ventes de smartphones aux États-Unis ont diminué de 25% d’une année sur l’autre au deuxième trimestre de 2020 à mesure que la pandémie s’est installée, mais il est maintenant clair que certains fabricants de téléphones ont mieux réussi que d’autres.

Apple a relativement bien performé malgré le climat sombre. Alors que ses ventes auraient baissé de 23% par rapport au deuxième trimestre de 2019, le nouvel iPhone SE était un «point positif», selon les chercheurs. Cela a aidé Apple à augmenter ses ventes au fil du trimestre et a même réussi à attirer un nombre «supérieur à la normale» de convertis depuis Android. Environ 26% des acheteurs d’iPhone SE provenaient d’appareils Android.

Les fortunes des autres entreprises étaient mitigées. Les ventes de Samsung n’ont baissé que de 10%, aidées en partie par de fortes ventes en ligne, mais la série Galaxy S20 a été lancée alors que les magasins fermaient et que les États étaient bloqués. Les activations du S20 au cours des quatre premiers mois après le lancement étaient 38% inférieures à celles du Galaxy S10 un an plus tôt, a déclaré Counterpoint. Les analystes ont prédit que certaines ventes de S20 reviendraient au troisième trimestre, mais que d’autres seraient «perdues» pour de bon.

Contrepoint a vu des signes d’un possible revirement.

Ce n’était pas joli pour la plupart des autres grandes marques. Alcatel (alias TCL) a enregistré une légère baisse de 11% grâce à sa concentration sur les ventes prépayées et les programmes subventionnés par le gouvernement comme Lifeline, mais certains concurrents n’ont pas été aussi chanceux. Les ventes de LG ont chuté de 35%, tandis que OnePlus, Motorola et ZTE ont tous vu leurs ventes chuter de plus de 60% sur la période.

Contrepoint a vu des signes d’un possible revirement. Les contrôles de relance et les réouvertures de magasins ont aidé à satisfaire la «demande refoulée», a déclaré le cabinet d’études. Les ventes de smartphones en juin étaient encore plus élevées qu’elles ne l’étaient un an plus tôt.

Cela dit, il y a quelques inconnues. Les poussées de COVID-19 dans certains États ont conduit à la fermeture de magasins à nouveau, et il n’est pas clair comment les secondes vagues potentielles du virus pourraient affecter les ventes vers la fin de l’année. Cela pourrait être le pire coup porté aux ventes de téléphones pendant la pandémie, mais cela pourrait aussi être le prélude à une autre crise dans les mois à venir.

