La date de sortie de Batman est enfin sortie

Au milieu de conditions difficiles à travers le monde, nous avons de bonnes nouvelles pour les fans de DC. La production a finalement fixé la date de sortie de Batman.

Auparavant, il devait sortir le 25 juin 2021. Cependant, après avoir été témoin de la situation des coronavirus, le tournage a été interrompu. En conséquence, la production doit repousser la date de sortie.

Quand va-t-il sortir?

Le Batman sortira sur les écrans le 1er octobre 2021. Ce sera le premier film de la trilogie prévue. De plus, le casting de The Batman a déjà signé la future apparition dans les films DC.

Le prochain film de super-héros américain sera distribué par Warner Bros et prendra la onzième position dans la pile de l’univers DC. Le film est réalisé par Matt Reeves.

Le tournage de The Batman a commencé en mars, mais pour des raisons imprévues, Warner Bros a dû suspendre le tournage. Le 25 mars, Reeves a annoncé que le tournage avait été interrompu, en gardant à l’esprit la crise pandémique, et qu’il reprendra une fois que tout sera revenu à la normale.

Par conséquent, le tournage a repris après le 12 mai, lorsque le gouvernement britannique a donné son accord à l’industrie cinématographique. Cependant, Batman a obtenu le feu vert pour continuer après le 9 juin.

LE BATMAN

Batman: Qui sera dedans?

Le casting star de Batman comprend:

Robert Pattinson comme Bruce Wayne / Batman

Zoë Kravitz en tant que Selina Kyle / Catwoman

Paul Dano comme Edward Nashton / Riddler

Jeffrey Wright comme James Gordon

John Turturro comme Carmine Falcone

Peter Sarsgaard comme Gil Colson

Jayme Lawson en tant que Bella Reál

Andy Serkis comme Alfred Pennyworth

Colin Farrell comme Oswald «Oz» Cobblepot / Penguin

Les fans saisissent maintenant la paille pour regarder le film. Raison de plus pour que cette année se termine le plus tôt possible.

Après 50 nuances libérées 365 jours conquiert Netflix

Les films DC sont les suivants:

BLACK ADAM

LE BATMAN

LA LANTERNE VERTE

LA SUICIDE SQUAD

LIGUE DE JUSTICE DE ZACK SNYDER

Après avoir regardé DC aligner les films les uns après les autres, on peut dire que 2021 sera l’année pour les fans de DC.