Call of the Wild Visual Effects, A Navy SEAL analyse «Saving Private Ryan» et plus / Film

The Morning Watch est une fonctionnalité récurrente qui met en évidence une poignée de vidéos remarquables provenant du Web. Il peut s’agir d’essais vidéo, de productions faites par des fans, de featurettes, de courts métrages, de croquis hilarants ou tout ce qui a à voir avec nos films et émissions de télévision préférés.

Dans cette édition, découvrez comment Corridor Crew réagit à Appel de la nature effets visuels utilisés pour créer un chien et des environnements entièrement numériques. De plus, écoutez un Navy SEAL à la retraite analyser les scènes de combat de Sauver le soldat Ryan et d’autres séquences de combat de quelques films de guerre, et enfin, écoutez comment le Star Trek thème a évolué au fil des décennies, comme joué sur le violon.

Tout d’abord, Corridor Crew jette un coup d’œil aux effets visuels étendus qui sont entrés dans l’aventure homme contre nature Appel de la nature, où les chiens et de nombreux environnements ont été créés numériquement. De plus, voyez comment 1917 a été conçu pour ressembler à un plan continu à l’aide d’effets visuels, et voir comment ils sont surpris par une scène de La sirène.

Ensuite, GQ a amené à la retraite Navy SEAL Jocko Willink pour regarder de plus près les scènes de combat de Sauver le soldat Ryan, Apocalypse Now, G.I. Jeanne, et bien sûr, Navy SEALs. Willink explique la tactique de ces différentes scènes de guerre, soulignant certains détails dont le grand public pourrait ne pas être au courant, ainsi que certaines inexactitudes dans la façon dont la guerre est représentée.

Enfin, la chaîne YouTube VioDance, qui est DJ et productrice Davor Jelacic et violoniste de formation classique Rebeca Sánchez, rend un hommage musical à Star Trek en jouant les différentes itérations du thème de la franchise tel qu’il a évolué à partir de l’émission télévisée originale de 1966 à travers le itérations les plus récentes en 2020. Quelle version du thème est votre préférée?

Articles sympas du Web: