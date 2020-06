La Chine prévient que le Royaume-Uni encourt des «conséquences» s’il offre la citoyenneté britannique aux résidents de Hong Kong

Boris Johnson a déclaré que le Royaume-Uni ouvrirait la porte à près de trois millions de citoyens de Hong Kong si la Chine introduisait une loi de sécurité controversée Samedi 6 juin 2020, 15h35Mis à jour le samedi 6 juin 2020, 15h36 La Chine a approuvé une loi de sécurité controversée pour Hong Kong qui, selon les critiques, dépouilleront le territoire de son autonomie (Photo: Billy HC Kwok / Getty Images) Un diplomate chinois de haut niveau a averti le Royaume-Uni qu’il y aurait des « conséquences » s’il envisageait d’offrir à des millions de Hongkongais la chance d’obtenir la citoyenneté britannique. La législature chinoise, le National People’s Congress, a approuvé une loi controversée sur la sécurité de Hong Kong qui, selon les critiques, privera le territoire de son autonomie.La loi, qui modifie la loi fondamentale de l’ancienne colonie britannique, obligera le gouvernement de Hong Kong à appliquer des mesures à décider plus tard par les dirigeants chinois.Inscrivez-vous à notre newsletter quotidienneLa newsletter i coupe le bruitEn réponse, le Premier ministre Boris Johnson a averti que le Royaume-Uni ouvrir la porte à près de trois millions de citoyens de Hong Kong si la Chine allait de l’avant avec le changement en améliorant efficacement le statut des passeports nationaux britanniques (outre-mer) pour accorder des droits d’immigration au-delà de la limite actuelle de six mois. » Conséquences » Mais Chen Wen, ministre à l’ambassade de Chine au Royaume-Uni, a déclaré à la BBC qu’il y aurait des «conséquences» si le Royaume-Uni allait de l’avant. Elle a déclaré que toute modification du statut de citoyen britannique (outre-mer) des citoyens de Hong Kong constituerait une violation des engagements britanniques pris lors de la remise du territoire en 1997. Interrogée sur les conséquences, elle a déclaré: «Attendons et voyons. Il y aura des conséquences – c’est certain. « Elle a insisté sur le fait que son avertissement n’était pas » une menace « , ajoutant: » Changer le statu quo de BNO lui-même est une menace. Je ne menace rien. Le gouvernement chinois a critiqué le Premier ministre pour avoir offert la résidence de citoyens de Hong Kong au Royaume-Uni (Photo: Chris J Ratcliffe / Getty Images) «Ce n’est pas une décision correcte et cela nuira à la stabilité de Hong Kong et cela nuira à l’image propre du Royaume-Uni de respecter ses propres engagements. Cela nuira à la relation bilatérale. »Obligation« juridique et éthique »Ses commentaires sont venus après que l’ancien secrétaire aux affaires étrangères, Sir Malcolm Rifkind, a déclaré que le gouvernement britannique avait envoyé un message à la Chine avec ses plans pour offrir aux Hongkongais la chance de devenir citoyen. Sir Malcolm a souligné que le Royaume-Uni avait une obligation «légale et éthique» de soulever la question, ajoutant: «On ne peut pas trop insister sur ce point: le monde entier regarde ce qui se passe à Hong Kong.» L’ancien chef conservateur Sir Iain Duncan Smith a déclaré que HSBC soutenait HSBC car la loi chinoise sur la sécurité nationale était une «grave erreur» et a déclaré que s’il était client, il fermerait tous les comptes à la banque. Il a déclaré à la radio BBC: « À mon avis, je pense que c’est une grave erreur de la part de HSBC de s’impliquer dans ce qui est essentiellement un problème très difficile. » aux individus mais, personnellement, si j’étais là je le ferais. Honnêtement, je pense que la question de la liberté est plus importante. »