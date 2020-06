Celebrity Juice voit un invité se déshabiller dans l’épisode de verrouillage de NSFW

Hollywood a sa juste part de sexe. Après tout, deux des personnages sont des travailleurs du sexe. Mais la série Netflix de Ryan Murphy était initialement prévue pour être beaucoup plus torride. Dans une première ébauche du script, le mâle commence Hollywood allaient montrer la nudité frontale dans la série, rapporte Cinema Blend.

Pendant le Hollywood diffusion en direct de la réunion sur Étoiles dans la maison, les acteurs ont révélé que très tôt, ils étaient équipés de prothèses pour leurs scènes de nu. Jeremy Pope – qui incarne le scénariste Archie – et David Corenswet – qui incarne l’acteur Jack Costello – jouent des personnages qui complètent leurs revenus de travailleuses du sexe, emmenant leurs clients à Dreamland sous le prétexte de travailler dans une station-service. Le pape et Corenswet ont tous deux parlé de la préparation des scènes de nu avec des prothèses et ont révélé qu’ils avaient initialement mal compris la situation.

« La plupart d’entre nous ont dit » Oui « , puis nous avons eu les épisodes 1 et 2 », a déclaré Pope. «J’étais comme« Ooo, Archie est-il battu? Qu’est-ce que je reçois? « Puis j’ai commencé à assembler les morceaux de » Oh, nous ne parlons de rien au-dessus de la taille d’une prothèse. «

Corenswet a également eu une mauvaise idée des prothèses, ayant l’impression qu’il était en train de se préparer pour quelque chose sur son visage. Cependant, aucune des prothèses n’a été utilisée. Si vous espériez voir la version X de Hollywood, vous n’avez pas de chance – le spectacle a mis au rebut les scènes entièrement nues.

Darren Criss (réalisateur Raymond Ainsley) a partagé sur le livestream qu’il a été choqué par sa première lecture du script en raison de son caractère sexuel. « Il n’y a plus de putains de chiffres sur le cadran pour savoir à quel point c’était torride », se souvient-il. «Ils l’ont rappelé sérieusement pour se concentrer davantage sur le cœur et l’espoir… Il y avait de la merde dans laquelle je me suis agrippé.»

Scènes nues ou pas, Hollywood a été un énorme succès depuis ses débuts sur Netflix le 1er mai. La série limitée de sept épisodes a toujours figuré sur la liste des 10 meilleurs Netflix et occupe actuellement le deuxième rang. Hollywood suit les communautés marginalisées pendant l’âge d’or d’Hollywood et réinvente ce que serait l’histoire si elles avaient eu une chance équitable de réussir. La série met également en vedette Holland Taylor, Dylan McDermott, Queen Latifah, Maude Apatow, Samara Weaving, Patti LuPone, Jim Parsons, Jake Picking, Joe Mantello et Laura Harrier.

