La Casa de Papel saison 5 : la photo du professeur prédit une fin pour le moins hostile

“Durant ces dernières heures, j’ai perdu deux personnes très importantes et je ne compte laisser personne d’autre tomber pour ce hold-up”, entend-on le Professeur dire dans la dernière bande-annonce de la deuxième partie de la saison 5 de La Casa de Papel.

Cependant, au-delà de ses paroles, il y a quelque chose dans le regard du personnage, interprété par l’acteur espagnol Álvaro Morte, qui est de mauvais augure pour ceux qui ont empêché le groupe de réaliser ce vol épique.

La Casa de Papel : Partie 5 | Teaser Volume 2 VF | Netflix France

Ce que le changement du professeur dit sur l’avenir de la série

En effet, il y a un changement dans l’attitude du professeur, ce qui laisse présager ce qui est à venir pour les prochains épisodes de La Casa de Papel, qui montreront finalement une véritable guerre dans laquelle jusqu’à présent il n’y a pas de vainqueur clair.

On peut le constater sur l’une des photos les plus récentes publiées par les comptes Instagram et Twitter officiels de la série, où l’on peut voir le professeur tenir une arme dans une pose clairement défensive.

Se acabaron las cortesías. El Profesor está de vuelta.

The courtesies are over. The Professor is back.#LCDP5 #MoneyHeist pic.twitter.com/QaCzuP5rxr October 20, 2021

Une deuxième photo, montrant le professeur au volant d’une voiture, est celle qui nous a le plus surpris, car bien qu’il ait des larmes dans les yeux, elle reflète beaucoup de colère, quelque chose qui peut être mortel pour ses ennemis.

Pour la dernière partie de la saison 5, il y a beaucoup de questions auxquelles la série doit répondre, comme par exemple qui prendra le relais maintenant que Tokyo (Úrsula Corberó) est partie. Cependant, nous n’aurons pas à attendre beaucoup plus longtemps, puisque les cinq épisodes restants seront diffusés dans un peu plus d’un mois, le 3 décembre sur Netflix.