Locke and Key : Où se trouve Keyhouse et Matheson ? Voici le lieu où a été tournée la série Netflix

Avec la sortie de la saison 2 de Locke and Key, on se demande où les incroyables scènes magiques de la série Netflix ont été tournées. Betanews vous dit tout sur le vrai Keyhouse.

Avec l’arrivée de la saison 2 de Locke and Key, on est curieux non seulement de savoir ce qui arrivera à Eden Hawkins (interprétée par Hallea Jones), Dodge (Laysla De Oliveira) et Ellie (Sherri Saum) dans le nouvel opus, mais aussi les lieux où se dérouleront les nouvelles scènes que la série Netflix a préparées.

Locke and Key s’inspire de la bande dessinée du même nom et raconte l’histoire de trois enfants et de leur mère qui emménagent dans la maison familiale de leur père après son assassinat. Ils y trouvent des clés étranges qui possèdent de grands pouvoirs et servent à déverrouiller des portails magiques qui relient à un autre monde.

Mais, au fur et à mesure que la série progresse, ils se rendent compte qu’une entité démoniaque est également à la recherche des clés. Les jeunes gens doivent donc les protéger et les empêcher de tomber entre leurs mains diaboliques, tout en découvrant d’autres secrets sur la maison et leur famille.

Or, d’après les bandes dessinées et la série, les scènes de la série se déroulent à Matheson, dans le Massachusetts, où se trouve la Keyhouse et où la maison appartenait à la famille de Rendell (Bill Heck) depuis des années.

Locke & Key : La série est tournée à Toronto au Canada

Cependant, le tournage de la série a lieu à Toronto, les scènes de la ville fictionnelle de Matheson étant tournées à Lunenburg, en Nouvelle-Écosse. Tandis que la maison où se déroulent les événements a été astucieusement construite et décorée aux Cinespace Film Studios à Toronto.

De même, la saison 2 de Locke and Key a été tournée dans les mêmes lieux, mais il y aura de nouvelles scènes magiques dont les téléspectateurs ne pourront pas dire si c’est le même endroit. Il ne reste plus qu’à regarder la saison 2 de Locke and Key en streaming sur Netflix dispo à compter de ce vendredi 22 octobre.