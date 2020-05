La bande-annonce de la saison 5 de Queer Eye se dirige vers la ville de l’amour fraternel / Film

Après avoir pris d’assaut Kansas City et Atlanta au cours des quatre premières saisons de Queer Eye, la cinquième saison du spectacle de relooking réconfortant et exaltant emmène les Fab Five à Philadelphie. Rendre la ville de l’amour fraternel encore plus belle, Bobby Berk, Karamo Brown, Tan France, Antoni Porowski, et Jonathan Van Ness apportent leur expertise respective sur la décoration intérieure, la culture, la mode, la nourriture et le toilettage à 10 personnes qui méritent un peu de soins personnels. Ce sera un rappel doux-amer de ce qu’était le monde avant que la pandémie de coronavirus ne ruine tout.

Bande-annonce de la saison 5 de Queer Eye

La bande-annonce donne un aperçu de certaines des histoires touchantes que nous verrons se dérouler alors que les Fab Five opèrent leur magie sur les citoyens de Philadelphie. La taquinerie la plus émotionnelle de cette nouvelle saison vient facilement d’un prêtre qui a accepté de sortir, pensant qu’il a peut-être attendu trop longtemps pour le publier. Voilà le genre d’histoires qui font Queer Eye génial.

On y trouve également une jeune femme qui a du mal à mener une vie sociale satisfaisante parce qu’elle est constamment taquinée et ignorée parce qu’elle est jugée trop grande. Il y a aussi un médecin qui se sent comme une mère inadéquate en raison du temps qu’elle doit passer au travail, et de tant d’autres histoires qui nous toucheront le cœur.

Antoni Porowski a récemment parlé à Entertainment Weekly de ce que cette nouvelle saison réserve aux fans, et il a déclaré:

« Avec Philadelphie, c’est beaucoup plus cosmopolite que la périphérie d’Atlanta – même si nous avons tourné à Atlanta, et nous étions vraiment à la périphérie de Kansas City également. Avec Philly, nous avons beaucoup plus d’histoires au centre-ville et vous pouvez en quelque sorte parler de cette expérience. Et avec des villes comme ça, il y a toujours une incroyable diversité, donc il y a des histoires et des perspectives très différentes non seulement culturellement mais aussi en fonction de l’âge. «

De plus, il devrait être intéressant de voir que les Fab Five donnent du fil à retordre à Karamo car il était l’un des acteurs de l’émission de téléréalité de MTV Le monde réel: Philadelphie en 2004. J’espère que cela sera discuté lorsque les Fab Five arriveront en ville.

Si vous avez besoin d’un petit coup de pouce avant Queer Eye de retour le mois prochain, vous voudrez peut-être découvrir la nouvelle chanson de VINCINT « Be Me », qui figure dans la bande-annonce ci-dessus. C’est un hymne égoïste qui aura bientôt un clip avec les Fab Five eux-mêmes, alors gardez un œil sur ça.

La cinquième saison de Queer Eye commence à diffuser sur Netflix sur 5 juin 2020.

