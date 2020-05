Netflix ajoute pour juin 2020: ET, Ladybird, Da 5 Bloods, et plus

Netflix ajoute pour juin 2020 des films classiques comme ET, Le silence des agneaux, et West Side Story. Des blockbusters comme Tornade, V pour Vendetta, Coccinelle, et Inside Man apparaissent également sur le service la première semaine du mois. C’est un grand mois pour les originaux ainsi que pour les nouvelles saisons de Le politicien, F est pour la famille, et L’ordre débuts, ainsi que les dernières saisons de Fuller House et 13 raisons pour lesquelles. Pour les films originaux, Spike Leenouveau joint Da 5 Bloods ouvre la voie, avec Netflix original Les derniers jours du crime américain. Découvrez tout ce qui frappe le streamer en juin ci-dessous.

1 juin Acte de bravoure

Tous les chiens vont au paradis

Mauvaises nouvelles ours

Cape Fear

Casper

Cardcaptor Sakura: Clow Card

Cardcaptor Sakura: Sakura Card

Aucune idée

Cocomelon: Saison 1

E.T. l’extraterrestre

Le soigneur

Inside Man

Luxure, prudence

Observer et signaler

Prêtre

Le silence des agneaux

patrouilleurs de l’espace

Le garçon La voiture (1977)

L’artiste du désastre

L’aide

La maison du lac

La reine

Tornade

V pour Vendetta

Marchez fort: l’histoire de Dewey Cox

West Side Story

Vous ne plaisante pas avec le Zohan

Zodiaque

2 juin Seul: Saison 6

Fuller House: The Farewell Season Netflix Original

Garth Brooks: La route sur laquelle je suis: Saison 1

Vrai: Rainbow Rescue Famille Netflix

3 juin Lady Bird

Tuer Gunther

Orthographe du rêve

4 juin Baki: La grande saga du tournoi Raitai Netflix Anime

Peux-tu m’entendre? / M’entends-tu?

5 juin

13 raisons pour lesquelles: Saison 4 Netflix Original

Étouffé: Pasai Bolta Hai Hannibal: Saisons 1-3

Les derniers jours du crime américain Film Netflix

Queer Eye: Saison 5 Netflix Original

6 juin Reine du Sud: Saison 4

7 juin Patriot Act avec Hasan Minhaj: Volume 6 (nouveaux épisodes hebdomadaires)

8 juin Avant que je tombe

10 juin Curon Netflix Original

DC’s Legends of Tomorrow: Saison 5

Lenox Hill

Hommes du milieu

Mon monsieur: Saison 1

Réalité Z Netflix Original

11 juin Pose: Saison 2

12 Juin Accro à la vie

Da 5 Bloods Film Netflix

Rencontres: Saison 2

F est pour la famille: Saison 4

Jo Koy: dans ses éléments Spécial Comédie

Kipo et l’âge des merveilles: Saison 2

One Piece: Alabasta

One Piece: East Blue

One Piece: Entrez Chopper sur l’île d’hiver

One Piece: Entrer dans la Grand Line

Pokémon Journeys: The Series

La recherche

Les bois

13 juin Alexa et Katie: Partie 4

Comment échapper au meurtre: Saison 6

Milea

14 juin Marcella: Saison 3 Netflix Original

15 juin Underdogs

16 juin Baby Mama

Charlie St Cloud

L’obscurité

Frost / Nixon

17 juin Une soirée avec Beverly Luff Linn

M. Iglesias: Partie 2

18 juin A Whisker Away Film Netflix

L’ordre: Saison 2 Netflix Original

19 juin Bébés: Partie 2

Père soldat fils

Ressentez le rythme

Le sol est en lave

Lost Bullet

Filles d’Ipanema: Saison 2

One Way to Tomorrow

Le politicien

Rhyme Time Town

Réseau Wasp

le 21 juin Goldie

22 juin Ciels sombres

23 juin Eric Andre: légaliser tout Spécial Comédie

24 juin Athlète A

Crazy Delicious

Personne ne sait que je suis ici / Nadie sabe estoy aquí

26 juin Amar y vivir

Concours Eurovision de la chanson: L’histoire de Fire Saga

Jeu a la maison Documentaire Netflix

Directement

29 juin Bratz: le film

30 juin Adú

BNA

George Lopez: nous le ferons pour la moitié Spécial Comédie

0 COMMENTAIRE TBA juin C’est bon de ne pas être d’accord

Une prise

Roswell: Nouveau-Mexique: Saison 2

Le spectacle doit continuer: la reine + l’histoire d’Adam Lambert

Le post Netflix ajoute pour juin 2020: ET, Ladybird, Da 5 Bloods et More sont apparus en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

Partager : Twitter

Facebook