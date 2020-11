Kris Jenner fait l’éloge de son «  grand père  » Rob Kardashian

2020-11-04 12:00:08

Kris Jenner a félicité son fils Rob Kardashian comme un «grand père» pour sa fille Dream, âgée de trois ans.

La maman de 64 ans est très fière du créateur de chaussettes reclus et a admis qu’elle était étonnée de voir à quel point il était bon parent avec sa fille de trois ans, Dream, qu’il a avec l’ancienne fiancée Blac Chyna.

S’exprimant sur le podcast «Pretty Messed Up» d’iHeartRadio, Kris a déclaré: «Il est tellement bon. Il est si bon. Il est vraiment super.

«Sa fille, Dream, est géniale et il est tellement amoureux de cet enfant.

«C’est un papa tellement génial et on ne sait jamais – vous avez des enfants, ils grandissent, ils ont leurs enfants – et vous ne savez pas comment quelqu’un va être en tant que parent, mais il est juste… wow. Il est vraiment incroyable.

Il a été récemment affirmé que Rob – qui a fait une rare apparition dans « L’incroyable famille Kardashian » le mois dernier en l’honneur du 40e anniversaire de sa sœur Kim Kardashian West – est « au meilleur endroit » avec sa santé mentale et physique.

Une source a révélé: « Rob est dans le meilleur endroit, il ne fait pas bien cela depuis des années. Il prend ses séances d’entraînement et mange bien et a vu des résultats significatifs.

« Rob est beaucoup plus heureux et a été plus proche de sa famille après des années à être casanier. Rob et sa famille sont ravis de ce nouveau voyage que Rob est en train de faire. »

La star de 33 ans a « prospéré » pendant le verrouillage du coronavirus et a apprécié passer du temps supplémentaire avec sa fille.

L’initié a déclaré: « Rob a prospéré pendant la quarantaine. Il adore passer du temps avec Dream et la divertir avec des activités. Il partage toujours ses étapes avec ses sœurs et adore lui apprendre de nouvelles choses. Le rêve est sa priorité numéro un. Rob a été déployant continuellement des efforts pour sa santé et son bien-être et est plus heureux que jamais.

«Il travaille toujours avec un entraîneur ici et là, mais a vraiment travaillé sur ses saines habitudes alimentaires. Cela a changé la donne pour lui.

«Il va très bien et est dans un bon espace libre. Il semble plus heureux que jamais et apprécie davantage sa vie sociale. «

