Humbert évince Tsitsipas, deuxième tête de série, au Masters de Paris – Tennis

Ugo Humbert a renversé Stefanos Tsitsipas, deuxième tête de série, après un combat acharné de plus de trois heures pour atteindre le troisième tour du Masters de Paris. -6 (3) pour l’une des plus grosses victoires de sa jeune carrière. Humbert était en dehors du top 700 il y a trois ans et n’a commencé à jouer régulièrement sur le Tour principal que la saison dernière.

«Je suis super heureux, super fier de moi», a déclaré Humbert, 22 ans. «J’étais mentalement très fort pour gagner ce match contre Tsitsipas, l’un des meilleurs joueurs du monde. Il s’agissait de la deuxième victoire de Humbert dans le Top 10 après sa victoire contre Daniil Medvedev, cinquième, à l’Open de Hambourg en septembre. Humbert affrontera Marin Cilic lors de son prochain match.

Tsitsipas a sauvé trois balles de match dans le deuxième bris d’égalité pour forcer un décideur, mais Humbert a finalement remporté le match avec un total de 46 gagnants.

« Il créait juste beaucoup d’opportunités de son côté droit et faisait beaucoup de dégâts à partir de là », a déclaré Tsitsipas.

Plus tôt, le triple champion du Grand Chelem Stan Wawrinka s’est qualifié pour le deuxième tour en battant Daniel Evans 6-3, 7-6 (3). Wawrinka, 12e tête de série, ancien n ° 3, a frappé 35 vainqueurs pour porter son record à 5-0 contre son rival britannique.

«Je servais et je bougeais bien», a déclaré Wawrinka, dont le meilleur résultat au tournoi en salle était d’atteindre les demi-finales en 2015, l’année où il a remporté l’Open de France.

Wawrinka n’a perdu que sept points à son premier service et a sauvé les deux balles de break qu’il a affrontées lors du troisième match du premier set. Il affrontera ensuite Tommy Paul.

De plus, le qualificatif Norbert Gombos a battu le huitième favori David Goffin 6-4, 7-6 (6) pour se qualifier pour le troisième tour.

L’événement est le dernier tournoi Masters de la saison. Il se déroule sans fans en raison des mesures de verrouillage mises en œuvre en France pour ralentir la propagation du coronavirus.

