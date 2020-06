Kissing Booth Saison 2: Cast, intrigue, sortie et tout ce que vous devez savoir sur le film

– – –

Mises à jour de la saison 2 de Kissing Booth: The Kissing Booth est totalement un film par amour de chers fans. Le premier film est sorti en 2018 puis le renouvellement a été annoncé en 2019. Mais l’attente de la deuxième partie n’est pas encore terminée.

Les fans attendent toujours la deuxième partie du film. Le premier film est sorti sur la plateforme de streaming Netflix.

Le tournage du deuxième film s’est déroulé entre juin et octobre 2019, nous sommes donc très sûrs du film. Comme le tournage et toutes les autres choses ont été réalisés avant la pandémie mondiale, nous pouvons donc nous attendre à la sortie bientôt. Le film dramatique pour adolescents a réussi à attirer des adolescents et des jeunes. Ils pourraient facilement se rapporter à l’événement du film. Si vous n’avez pas encore vu le film, allez-y et regardez-le. Et merci plus tard, la première partie est toujours disponible sur Netflix.

– – –

Ce chef-d’œuvre pour adolescents est réalisé par Vince Marcello, scénario par Jay Arnold.

Acteurs: Kissing Booth Saison 2

L’ancien casting est susceptible de reprendre pour leurs rôles. La liste des acteurs du film comprend Elordi, Joey King, Joel Courtney, Meganne Young, Molly Ringwald et Bianca Bosch. Nous pouvons également nous attendre à voir de nouveaux visages dans le film. Les nouveaux visages incluent Maisie Richardson et Taylor Perez.

Terrain: Kissing Booth saison 2

Le premier film a eu une fin où Noah se rend à Harvard pour son collège. Ici, Elle est avec Lee qui termine ses années sérieuses au lycée. Ce nouveau film va en dire beaucoup plus sur l’histoire de Lee. Le couple pourrait évidemment se saturer de SMS et d’appels téléphoniques. Mais ce serait amusant de regarder les rebondissements de l’histoire.

Ce deuxième film va avoir beaucoup plus de plaisir et d’excitation.

Sortie: Kissing booth season 2

Le deuxième film devrait sortir le 24 juillet 2020. Il pourrait y avoir un certain retard en raison de la pandémie de coronavirus. Alors restez à l’écoute sur notre site pour plus de mises à jour sur le film.

– – –