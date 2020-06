Volkswagen Polo vend plus que Hyundai i20 et Toyota Glanza en mai

Volkswagen Polo est la troisième berline haut de gamme la plus vendue en Inde ce mois-ci, dépassant les Hyundai i20, Toyota Glanza, Ford Freestyle et Honda Jazz.

Juste deux semaines avant le début du verrouillage national, Volkswagen a lancé les Polo et Vento conformes à la norme BS6. En raison des normes d’émissions, Polo a perdu deux de ses trois moteurs, dont le diesel 1,5 litre et le turbo essence quatre cylindres 1,2 litre. Maintenant, il obtient un moteur à trois cylindres de 1,0 litre avec l’unité MPI de 1,0 litre précédente.

Volkswagen a vendu 1 126 unités de Polo pour le mois de mai, ce qui en fait la troisième voiture la plus vendue dans la catégorie des voitures à hayon haut de gamme. Le premier est évidemment Maruti Baleno, suivi de Tata Altroz. Habituellement, Polo serait vers la fin de cette liste aux prises avec Ford Freestyle, Honda Jazz et Toyota Glanza. Cette fois, il a réussi à les dépasser tous.

Volkswagen Polo est toujours resté l’un des moins performants de ce segment en raison de sa faible fonctionnalité. C’est une voiture complète de passionné d’automobile; grande en conduite et sportive à regarder. Cependant, il est plus petit que les autres véhicules à hayon de ce segment et offre des fonctionnalités comparativement plus faibles.

L’une des principales raisons pour lesquelles les gens reportent l’achat d’une voiture VW est l’entretien élevé. La plupart des propriétaires se sont plaints des pièces de rechange coûteuses. Dans une interview il y a quelques mois, VW a confirmé qu’ils y travaillaient et réduiraient les coûts de propriété de 15 à 20%, dans l’ensemble.

En parlant spécifiquement de la Volkswagen Polo BS6, il obtient un turbo de 1,0 litre qui produit 110 ch et 175 Nm de couple maximal. La boîte de vitesses DSG à 7 vitesses n’est plus disponible et, à la place, elle reçoit un MT à 6 vitesses et un convertisseur de couple à 6 vitesses AT. Le nouveau moteur est plus puissant et plus rapide, réalisant un sprint de 0 à 100 km / h en seulement 9,95 secondes.

Les prix du Polo commencent à Rs 5,82 Lakhs pour atteindre Rs 9,59 Lakhs (ex-showroom). Les fonctionnalités à bord incluent un système d’infodivertissement à écran tactile de 7 pouces avec Android Auto et Apple CarPlay, des capteurs de stationnement arrière, un régulateur de vitesse, des essuie-glaces à détection de pluie automatique, des phares automatiques, un volant à fond plat et bien plus encore.