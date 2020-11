Kim Kardashian West transforme sa maison en une araignée terrifiante pour Halloween

2020-10-31 23:00:13

Kim Kardashian West a transformé sa maison en araignée géante pour célébrer Halloween samedi (31.10.20).

Kim Kardashian West a transformé sa maison en araignée géante pour célébrer Halloween samedi (31.10.20).

La star de télé-réalité de 40 ans n’a pas pu organiser une grande fête pour les vacances fantasmagoriques de ce week-end en raison de la pandémie de coronavirus en cours, alors a plutôt choisi de transformer toute sa maison en une araignée terrifiante, avec une toile d’araignée géante qui couvrait l’entrée de sa propriété.

Dans une vidéo publiée sur ses Instagram Reels, Kim a expliqué: « Donc, depuis qu’Halloween a été annulé et qu’il n’y a pas de trucs ou de fêtes, je voulais que ma maison soit vraiment festive pour les enfants alors nous … c’est en fait un peu mon plus grand cauchemar. d’avoir une énorme tarentule dans ma maison, mais attendez de voir à l’intérieur. Comment nous l’avons transformé en une expérience complète de la toile d’araignée… »

Kim a ensuite montré la décoration impressionnante, qui a vu une partie de son vaste domaine avoir chaque pouce couvert de toiles d’araignées pour le faire ressembler à l’antre d’une araignée effrayante.

À l’intérieur de la maison de Kim, il y a aussi un tableau de grandes fausses araignées suspendues à une ficelle, et le thème effrayant continue même dans leur cuisine, alors Kim, son mari Kanye West et leurs enfants – North, sept ans, Saint, quatre, Chicago, deux et Psalm, 17 mois, peuvent également savourer ensemble des repas sur le thème d’Halloween.

La transformation intervient après que Kim ait récemment dépensé de l’argent lors d’une escapade privée pour elle-même et 40 amis pour célébrer son 40e anniversaire.

La star de « L’incroyable famille Kardashian » et ses proches se sont envolés vers une île privée plus tôt ce mois-ci, où ils sont restés dans leurs propres villas privées sur la plage pour profiter du soleil en l’honneur du grand jour de Kim.

La liste des invités de Kim comprenait ses frères et sœurs – Kourtney, Khloe et Rob Kardashian, ainsi que Kendall et Kylie Jenner – sa mère Kris Jenner, le petit ami de Kris Corey Gamble, le partenaire présumé de Khloe, Tristan Thompson, et le beau Devon Booker de Kendall.

L’ami de la famille La La Anthony était également présent, tout comme l’ancien partenaire de Kourtney, Scott Disick, et leur aîné Mason, 10 ans.

Mots clés: Kim Kardashian West, Kanye West, retour au flux