Nouvelles de boxe | George Kambosos bat Lee Selby dans l’éliminateur du titre mondial des poids légers IBF

Timker Gamelle Chauffante 12v 24v 220v Lunch Box Chauffante Electrique 3 in 1 Boite Repas Chauffante pour Accueil Voiture Camion,Récipient en Acier Inoxydable De 1,5L - Nouvelle Mise à Niveau

✔️ VERSION AMÉLIORÉE 3 EN 1 : il est fabriqué avec la toute dernière génération d’élément chauffant et fonctionne sur le secteur, 110V- 120V , Sur les batteries camions en 24V et pour les voitures en 12V . Comparé à des produits similaires il à une gamme d’application beaucoup plus large. ✔️ PRISE 4 PIN ET INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION: par rapport à l'ancienne version de 3 PIN, le nouveau produit utilise une prise 4 broches, qui sépare complètement la tension domestique de la tension du véhicule, le chauffage est plus stable et sûr, l'interrupteur d'alimentation est ajouté, et l'utilisation est plus simple et plus pratique. ✔️ ETANCHE EN INCLINAISON JUSQU’À 45°:Le couvercle, amélioré, ne bouge pas en utilisation il est beaucoup plus étanche. Il a été testé anti fuite pendant 3 secondes pour une inclinaison à 45°. Ceci évite les fuites de liquides dans les environnements mobiles comme les voitures. ✔️ 4 ELÉMENTS CHAUFFANTS PTC : Deux nouveaux éléments chauffants PTC ont été ajouté dans le produit. Au total, 4 éléments chauffants PTC fonctionnent en même temps. La zone chauffante au fond, est plus large ce qui permet un réchauffage de la nourriture plus uniforme et plus rapide. En moyenne 35 minutes. ✔️ MATÉRIAU EN ACIER INOXYDABLE 304 DE QUALITÉ ALIMENTAIRE: le récipient de 1,5 L est en acier inoxydable 304, résistance aux températures élevées, non toxique et inodore, conception amovible, lavable au lave-vaisselle, facile à nettoyer. Avec cuillère et fourchette en acier inoxydable, pratique et durable.