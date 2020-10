Kim Kardashian West a offert l’hologramme de son défunt père: «  Une surprise spéciale du paradis  »

2020-10-30 02:00:12

Le mari de Kim Kardashian West, Kanye West, lui a offert un hologramme de son défunt père pour son 40e anniversaire, que la star de télé-réalité a qualifié de « surprise spéciale du paradis ».

La star de « L’incroyable famille Kardashian » a perdu son père, Robert Kardashian, en 2003 lorsqu’il a perdu son combat contre le cancer, mais sa ressemblance a été recréée sous la forme d’un hologramme réaliste dans le cadre d’un cadeau spécial de son mari, Kanye, pour marquer l’anniversaire de la star.

En publiant des extraits de l’hologramme sur les réseaux sociaux, Kim a écrit: Pour mon anniversaire, Kanye m’a offert le cadeau le plus attentionné de ma vie. Une surprise spéciale du ciel. Un hologramme de mon père. C’est tellement réaliste! Nous l’avons regardé encore et encore, plein d’émotion.

«Je ne peux même pas décrire ce que cela signifiait pour moi et mes sœurs, mon frère, ma mère et mes amis les plus proches de vivre ensemble. Merci beaucoup Kanye pour ce souvenir qui durera toute une vie (sic) »

L’hologramme présentait Robert souhaitant un joyeux anniversaire à sa fille et a vu le défunt avocat insister sur le fait qu’il veille toujours sur Kim et sa famille.

Une partie du message de l’hologramme disait: «Joyeux anniversaire, Kimberly. Vous avez 40 ans et vous avez tous grandi. Tu es magnifique, comme quand tu étais petite fille Je regarde tous les jours vous et vos sœurs et frère et les enfants. Parfois, je laisse entendre que je suis là, comme lorsque vous entendez quelqu’un faire un grand pipi ou lorsque vous faites un gros pipi. »

L’hologramme de Robert a également exprimé à quel point il aurait été «fier» du désir de Kim de suivre ses traces et de poursuivre une carrière dans le droit, avant de faire l’éloge de son mari.

Il a ajouté: « Vous avez épousé l’homme le plus, le plus, le plus, le plus génial du monde, Kanye West. »

Le doux cadeau vient alors que Kim s’est envolée vers une île privée avec 40 de ses amis et sa famille pour fêter son anniversaire.

