Kia Seltos obtient une cote de sécurité moyenne de 3 étoiles aux tests mondiaux NCAP!

Le Global NCAP a récemment testé le crash du Kia Seltos aux spécifications indiennes et n’a réussi qu’à obtenir une cote de sécurité 3 étoiles pour les occupants adultes et une cote de sécurité 2 étoiles plutôt médiocre de la part de la protection des enfants.

Le Global NCAP a mené une autre série de crash tests pour les voitures vendues ici en Inde et les résultats sont assez choquants cette fois. Nous parlons ici de la Kia Seltos, qui a subi les crash tests Global NCAP et qui n’a obtenu qu’une cote de sécurité de trois étoiles. Le Kia Seltos est un SUV extrêmement populaire en Inde, Kia ayant vendu plus de 1,25 lakh de SUV depuis son lancement il y a plus d’un an. Il a l’air très élégant, est bien emballé avec des fonctionnalités et des options de groupe motopropulseur, mais une cote de sécurité trois étoiles est plutôt décevante pour un véhicule aussi populaire.

Kia Seltos obtient seulement une cote de sécurité moyenne de trois étoiles aux crash tests Global NCAP.

Global NCAP, comme c’est leur norme, a testé la variante HTE de base du Seltos, ce qui manque quelques fonctionnalités de sécurité supplémentaires offertes sur les modèles de spécifications plus élevées. Pourtant, le Seltos a réussi à obtenir trois étoiles sur la protection des occupants adultes. Le crash test frontal du SUV a été réalisé à une vitesse de 64 km / h. Le rapport de crash-test du Global NCAP indique que la structure et la zone du plancher du Seltos étaient toutes deux à la limite «instables» à l’impact. En fait, la carrosserie du SUV n’aurait pas pu résister à d’autres charges.

Le Seltos a réussi un score de 8,03 points sur un maximum de 17 pour la protection des occupants adultes. La protection de la tête pour le conducteur et le passager n’était adéquate que lorsque les airbags pour le conducteur et le passager ont atteint le fond à l’impact. La protection du cou a cependant été jugée bonne. Pendant ce temps, la protection de la poitrine du conducteur a été jugée marginale, tandis que la protection du cou du passager a été jugée bonne. La protection des genoux du conducteur et du passager n’a de nouveau été jugée que «marginale», Global NCAP notant qu’ils pourraient entrer en contact avec des «structures dangereuses derrière le tableau de bord».

Le score des Seltos en matière de protection de l’enfance n’était pas terrible non plus. Le SUV n’a réussi à obtenir qu’une cote de deux étoiles avec seulement 15 points sur un maximum de 49 disponibles. Le siège enfant du Kia Seltos n’a pas pu empêcher un mouvement excessif vers l’avant, ce qui a amené le mannequin enfant de 3 ans assis dans un siège enfant orienté vers l’avant à entrer en contact avec l’intérieur de la voiture lors de l’impact. Le rapport indiquait également que le SUV n’offrait qu’une « protection limitée » pour la tête et le cou du mannequin enfant de 3 ans. La protection de l’enfant pour un mannequin enfant de 18 mois assis sur un siège enfant dos à la route a cependant été jugée acceptable.

Le rapport a également souligné que les Seltos ne sont pas livrés avec une ceinture de sécurité à trois points de série pour tous les passagers et ne disposaient même pas d’ancrages de siège enfant ISOFIX standard pour la plupart des variantes, étant proposés uniquement à partir de la version HTX. Bien que Kia ait fait un excellent travail avec le SUV lui-même, une meilleure cote de sécurité aurait certainement aidé son cas. Cela apparaît particulièrement comme une surprise lorsque même des fabricants locaux comme Tata et Mahindra prennent la sécurité très au sérieux, en obtenant des cotes de quatre ou cinq étoiles pour leurs propres voitures.