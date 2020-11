Parcs et loisirs: pourquoi tout le monde est-il si méchant avec Jerry?

Parcs et loisirs est indéniablement l’une des comédies les plus appréciées du 21e siècle, et cela peut être attribué en grande partie à la disposition ensoleillée de la série. Alors que les comédies aiment Il fait toujours beau à Philadelphie, Parc du Sud, et Parcs‘inspiration directe Le bureau étaient souvent alimentés par la méchanceté, le cynisme et la grossièreté, Parcs et loisirs a utilisé la positivité implacable de son personnage principal et les relations chaleureuses entre son ensemble pour créer une atmosphère de bien-être qui conduit naturellement à rire.

ParcsLa représentation joyeuse de fonctionnaires compétents et bien intentionnés se heurtant à la colère grossièrement mal informée et déplacée de leurs électeurs lui a valu la réputation d’être la comédie déterminante de l’ère Obama. Tout au long de la présidence tumultueuse et conflictuelle de Trump, peuplée d’employés du gouvernement qui semblaient aussi extérieurement hostiles aux départements qu’ils représentaient que Ron Swanson, les fans et les critiques ont écrit sur le fait de trouver du réconfort dans les anciens épisodes de la comédie NBC. Quand la réalité nous a montré une version méchante et corrompue de la vie civique, Parcs et loisirs était comme un baume de gentillesse.

Cependant, dans Parcs«Monde plein d’espoir et amical, une pièce particulière de la laideur trumpienne passe souvent sous silence dans les hommages jaillissants à la gentillesse de la série – le traitement de Gerald« Garry / Jerry / Larry »Gergich. Le plus communément appelé Jerry comme un signe de manque de respect ou tout simplement une véritable apathie pour obtenir son nom correctement, Jerry est la cible constante des blagues du département des parcs.

Inlassablement harcelé pour sa nature maladroite et son ineptie, Jerry est traité comme on pourrait imaginer que Donald Trump traite Chris Christie. Jerry est moqué quelques instants après s’être remis d’une crise cardiaque, à peine toléré après une supposée agression, et rabaissé après pratiquement chaque erreur mineure. Parcs Les écrivains essaient de compenser cela en donnant à Jerry une vie de famille idyllique, un comportement satisfait et une virilité bien dotée, mais la mesquinerie du matériel de Jerry a toujours semblé en contradiction avec l’ambiance géniale de la série.

