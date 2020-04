Kevin Smith révèle quelques détails de la suite des Mallrats / Film

Scénariste / réalisateur Kevin Smith a définitivement profité de son temps en quarantaine. En plus de ses podcasts réguliers et de participer à une récente soirée de veille de Mallrats, il travaille sur le scénario d’une suite au classique culte de 1995 qui ramènera tout le gang. Le film s’appelle Crépuscule des Mallrats, et maintenant que Smith a terminé le premier brouillon du film, il a donné aux fans un avant-goût de ce à quoi ils peuvent s’attendre, et il semble que peut-être qu’il n’y ait pas autant de « bonheur pour toujours » que la fin du film original ne semblait Indiquer.

Voici le post que Kevin Smith a fait sur Instagram pour annoncer la fin de la première version du Mallrats suite:

Voir ce post sur Instagram Grâce en partie à la #Quarantaine, j’ai finalement terminé une première ébauche amusante de «TWILIGHT OF THE MALLRATS»! 25 ans après l’original, Brodie Bruce sera de retour pour une suite inutile contre le Mallpocalypse! René, Willam, Gwen, Brandy, TS, Trish, M. Svenning, LaFours et le @jayandsilentbob redémarré sont les ‘Rats in an Askewniverse imaginant ce qui se passe lorsque les ventes de trottoir se terminent, et « heureusement pour toujours » est plus facile à dire que de vivre! Le truc #jayandsilentbob est une de mes comédies conceptuelles préférées que j’ai jamais écrites, mais tout le script est idiot, sentimental et doux. Et à 98 pages, l’histoire bouge comme un train de balles sans frein! Il faudra des mois avant de pouvoir le tourner, mais si vous voulez connaître la trame de fond, j’ai enregistré un épisode entier sur « Twilight of the Mallrats » pour mon nouveau podcast, « Silent Bob Speaks » – disponible au That Kevin Smith Club ( lien dans ma bio)! Et maintenant que * ce * script est terminé, c’est sur une nouvelle version de #moosejaws puis la première version de la nouvelle version de # clerks3! #KevinSmith #mallrats #brodiebruce #twilightofthemallrats #movie # 90s #screenplay #coverpage Un post partagé par Kevin Smith (@thatkevinsmith) sur 23 avr.2020 à 18h06 HAP

Comme vous pouvez le voir dans le post Instagram ci-dessus, Smith fournit un bref logline sur ce sur quoi la suite se concentrera, et il explique suffisamment ce que signifie le titre. Smith a écrit:

«25 ans après l’original, Brodie Bruce sera de retour pour une suite inutile contre le Mallpocalypse! René, Willam, Gwen, Brandy, T.S., Trish, M. Svenning, LaFours et le redémarré [Jay and Silent Bob] sont les «Rats dans un Askewniverse» qui reviennent et imaginent ce qui se passe lorsque les ventes sur le trottoir se terminent, et «heureusement pour toujours» est plus facile à dire qu’à vivre! Le truc #jayandsilentbob est une de mes comédies conceptuelles préférées que j’ai jamais écrites, mais tout le script est idiot, sentimental et doux. «

Tout d’abord, cela signifie Jason Lee, Jeremy London, Shannen Doherty, Claire Forlani, Joey Lauren Adams, Renée Humphrey, Ethan Suplee, Michael Rooker et même Sven-Ole Thorsen comme le gardien de sécurité strict du centre commercial LaFours. Et bien sûr, Jason Mewes et Kevin Smith sera de retour en tant que Jay et Silent Bob. Cependant, il n’est pas fait mention du retour de Ben Affleck en tant que Shannon Hamilton, l’employée de douchebag du magasin Fashionable Male du centre commercial. Mais ce sera peut-être un camée surprise.

En ce qui concerne l’histoire, il est intéressant que Kevin Smith aborde la question d’un point de vue plutôt déprimant. L’idée de la fermeture du centre commercial et de la Mallrats Les personnages devant faire face à la perspective de ne pas avoir de bonheur pour toujours qui semblait garanti par l’épilogue du film original est une approche étonnamment fondée d’un film aussi stupide. Je suis sûr qu’il y aura encore beaucoup de comédie maladroite, mais cela ressemble à un concept plutôt introspectif de Kevin Smith.

Malheureusement, il faudra beaucoup de temps avant de le découvrir. Crépuscule des Mallrats n’a pas encore de distributeur, et avec l’arrêt définitif de la production à Hollywood, on ne sait pas quand il pourrait se retrouver devant une caméra. Mais je suis certainement intéressé de voir comment Smith aborde ces personnages après 25 ans. Dans l’intervalle, Kevin Smith continuera de s’occuper pendant la quarantaine en travaillant sur un nouveau projet de Moose Jaws, le troisième épisode de sa trilogie d’horreur au Canada, et la refonte Commis 3 dont nous avons entendu parler récemment. Les fans de Kevin Smith ont donc beaucoup à attendre.

