Seth Rogen Pic Un cornichon américain passe à HBO Max

Seth Rogen’s nouveau film Un cornichon américain ne sera plus en salles. Il ne sera également plus distribué par Sony Pictures, qui a vendu les droits mondiaux du film à WarnerMedia, qui mettra plutôt le film sur son service de streaming HBO Max, qui sera lancé le 27 mai. Un cornichon américain est le dernier film sorti des salles de cinéma et transféré vers un service de streaming ou une distribution numérique. Le co-exécutif de Seth Rogen a produit le film avec les dirigeants de Point Grey Alex McAtee et Ted Gidlow et est dirigé par Brandon Trost. Aucun mot pour l’instant sur la sortie du film sur le service. La date limite a d’abord rapporté la nouvelle.

Seth Rogen Play Dual Roles

« Americna Pickle suit un travailleur immigré dans une usine de cornichons (joué par Rogen) qui est accidentellement conservé pendant 100 ans et se réveille à Brooklyn. Il apprend que son seul parent survivant est son arrière-petit-fils (également interprété par Rogen), un codeur informatique avec lequel il ne peut pas se connecter. « Le film est écrit par Simon Rich et est basé sur la série 2013 d’articles du New Yorker intitulée Vendu, également par Rich. Seth Rogen devrait prospérer dans ce rôle, et le concept de «poisson hors de l’eau» est toujours bon pour rire. Il est intéressant de noter que Sony a laissé tomber celui-ci, ils ont établi un partenariat avec Rogen avec un grand succès dans le passé, et cela n’était dû dans les salles que plus tard cette année.

C’est, cependant, un gros avantage pour HBO Max. Le service de streaming cherche à faire un énorme plongeon dès la sortie de la porte, et avec une comédie de Seth Rogen terminée maintenant dans le giron, ils peuvent probablement positionner cela dans les deux premières semaines du lancement, et ce sera un énorme traiter. Seth Rogen déplace l’aiguille de manière considérable, et maintenant HBO Max peut avoir une piste intérieure pour en faire leur Adam Sandler comme chez Netflix.

