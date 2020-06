Kevin James essaie de tuer une jeune fille – / Film

Si tu sais seulement Kevin James des émissions comme Le roi des reines ou des films comme Paul Blart: Flic du centre commercial ou Pixels, vous êtes sur le point de le voir comme vous ne l’avez jamais vu auparavant: comme un tueur impitoyable. Et Becky, le prochain film dans lequel il incarne le méchant, n’est pas une parodie ni joué pour rire – tout est fait avec un visage impassible. Découvrez une nouvelle bande-annonce du groupe rouge et un extrait du film ci-dessous.

Bande-annonce de Becky Red Band

(Pour mieux comprendre les détails de l’intrigue dans ce film, regardez sa bande-annonce initiale.)

Si vous êtes comme moi, vous avez peut-être levé les yeux au ciel en apprenant que Kevin James allait incarner un tueur nazi dans un nouveau thriller. Mais cette bande-annonce rend le film assez amusant. Ce ne sera probablement pas une expérience qui changera la vie, mais il semble certainement que cela pourrait être un tournant important pour James de sortir d’un pigeonnier et d’assumer un éventail beaucoup plus large de rôles, ce qui serait formidable à voir. Il est généralement une présence agréable et affable dans les interviews, mais ses comédies sont souvent trop larges pour mes goûts personnels. J’adorerais que cette performance ouvre de nouvelles portes pour sa carrière.

Becky Clip

La menace surprenante de James transparaît vraiment dans ce clip (via The Playlist), où il menace la jeune fille au centre de l’histoire (Lulu Wilson, de Objets tranchants et La hantise de Hill House) et torture son père, joué par Communauté«S Joel McHale.

Le film vient des réalisateurs Cary Murnion et Jonathan Milott, qui avait auparavant réalisé le film de l’école de zombies Elijah Wood 2014 Cooties et le film d’action de Dave Bautista 2017 Bushwick. (Ce dernier film parle des forces armées envahissant New York, qui est malheureusement devenu étrangement d’actualité.)

Voici le synopsis officiel du film, gracieuseté de Quiver Distribution:

Spunky et rebelle, Becky (Lulu Wilson) est amenée à une escapade d’un week-end dans une maison au bord du lac par son père Jeff (Joel McHale) dans le but d’essayer de se reconnecter. Le voyage prend immédiatement une tournure pire quand un groupe de condamnés en fuite, menés par l’impitoyable Dominick (Kevin James), envahit soudain la maison du lac.

Becky est censé être disponible dans les cinémas, les ciné-parcs, sur le numérique et sur demande sur 5 juin 2020 (mais la partie «en salles» est évidemment un peu difficile en ce moment).

Articles sympas du Web: