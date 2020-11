Kawasaki W175 Retro Moto Spotted Test; Lancement de l’Inde en 2021!

La moto rétro de petite capacité Kawasaki W175 a été vue pour la première fois en test en Inde et devrait être lancée en Inde dans le courant de 2021, mais elle pourrait être plus chère. Le W175 est principalement vendu dans les pays d’Asie du Sud-Est et pourrait venir en Inde en tant que CKD.

Nous vous avions précédemment signalé que Kawasaki prévoyait de faire venir la moto rétro W175 en Inde et qui a maintenant été testée à Pune pour la première fois. Le segment des motos rétro de petite capacité est à nouveau en hausse comme nous l’avons vu à juste titre avec la Honda H’ness CB350. Dans la propre écurie de Kawasaki en Inde, ils ont déjà les motos rétro W800 et Z900RS, la première étant une moto proprement rétro. Ils n’ont cependant pas de moto de petite capacité dans ce segment, mais cela pourrait bientôt changer avec la W175 qui devrait être lancée en Inde dans le courant de 2021.

La moto rétro de petite capacité Kawasaki W175 a été vue pour la première fois en Inde.

La W175 est en fait la plus petite moto de la série de motos W de Kawasaki, mais le style est très inspiré de la plus grande W800. Cette moto roadster de petite capacité est propulsée par un moteur monocylindre à carburateur sous-carré refroidi par air de 177 cm3 qui produit 13 ch et 13,2 Nm de couple de pointe. Il devra bien sûr injecter du carburant pour répondre aux normes d’émission BS6 lors de son lancement sur le marché indien et vous pouvez vous attendre à une petite augmentation des performances. Il s’agit cependant toujours d’une moto de moins de 200 cm3 et elle n’aura pas les chiffres pour faire monter la concurrence sur la Royal Enfield Meteor 350 ou la Honda CB350.

Le W175 devrait être lancé en Inde dans le courant de 2021, mais il pourrait être plus cher.

Bien qu’elle n’ait pas tout à fait les performances de son moteur, la Kawasaki W175 est une moto très légère avec un poids à vide de seulement 126 kg. Pour mettre les choses en perspective, il pèse respectivement 65 kg et 55 kg de moins que le Meteor 350 et le CB350. En fait, elle pèse même 46 kg de moins que la Jawa, la moto la plus légère de ce segment. Le poids de la W175 aux spécifications indiennes pourrait cependant augmenter d’un kilo ou deux en raison des mises à jour nécessaires pour répondre aux normes d’émission, mais ce sera toujours l’une des motos classiques les plus légères du marché.

Le W175 est principalement vendu dans les pays d’Asie du Sud-Est et pourrait venir en Inde en tant que CKD.

Lisez aussi: Le délai d’attente pour RE Meteor 350 va jusqu’à 3 mois dans certaines villes!

Le W175 est principalement vendu dans les pays d’Asie du Sud-Est, où l’ABS n’est pas un mandat. Il devra cependant être équipé d’une unité ABS monocanal en Inde et cela devrait parfaitement servir l’intention de la moto. Associez une moto légère avec une hauteur de selle très accessible de 780 mm et cette moto devrait être accessible à un large éventail de pilotes, en particulier les navetteurs qui toujours pour une moto facile à vivre. Cependant, s’il plaît vraiment à un large éventail de cyclistes, cela dépendra en fin de compte de son prix. Et c’est quelque chose qui peut être assez raide.

Lisez aussi: Propriétaires de Harley en Inde, la marque continuera à vous soutenir!

Kawasaki n’a pas d’installations de fabrication ici en Inde. Cela signifie que la moto devra être une unité CKD d’Asie du Sud-Est et que cela prendra inévitablement le prix de la moto. Bien sûr, Kawasaki recherchera des niveaux de localisation plus élevés pour obtenir le bon prix, mais même s’il est évalué autour de Rs 1,5-1,6 lakh, il y aura des comparaisons inévitables avec le Meteor 350 et la Honda CB350. Si Kawasaki parvient à obtenir le bon prix, cela pourrait être une très belle moto pour les personnes à la recherche d’une moto légère et facile à vivre, tout en conservant ce look rétro. Nous attendons avec impatience Kawasaki.

Source de l’image