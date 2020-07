Kate Middleton a poussé James Middleton à surmonter la DÉPRESSION en lui offrant le meilleur cadeau de tous les temps !!!

James Middleton appartient à la famille royale et c’est l’une des familles les plus parlées au monde. Il souffre de dépression depuis longtemps, mais sa sœur aînée l’a aidé à surmonter la dépression. Néanmoins, James a récemment révélé comment Kate l’avait aidé dans sa période difficile. Jetez un œil au voyage de James en détail.

À propos de la phase de dépression de James

Néanmoins, à quel point une famille est en avance, la dépression est quelque chose qui finit par être un obstacle dans les relations. Malgré le fait que le prince Harry parlait de sa bataille contre la dépression, James ne pouvait pas découvrir la force de le faire. Dans le cas de James, il n’a rien pu faire pendant sa bataille contre les ténèbres jusqu’à ce que Kate le réconforte il y a un an. Lors d’une interview, il a même avoué: «Je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais pas dormir, je ne pouvais pas lire un livre ou regarder un film et manger quoi que ce soit. »

Pendant cette étape, il était très contrarié et l’a retiré de tout le monde, mais c’était assez difficile pour lui. Après un certain temps, les membres de sa famille ont commencé à remarquer qu’il était en dépression.

Comment Kate Middleton l’a boosté?

Kate Middleton a souvent été près de chez elle et lorsqu’elle a remarqué la dépression de son jeune frère, elle ne pouvait pas le regarder comme ça. Elle l’a beaucoup aidé à surmonter la phase la plus sombre de sa vie. Elle est même allée avec sa famille avec James pour sa séance de thérapie, afin qu’il ne se sente pas seul.

Récemment, James a révélé dans un essai que sa sœur Kate lui avait offert le meilleur cadeau d’anniversaire qu’il ne pouvait même pas imaginer.

Depuis son enfance, James était amoureux de l’apiculture et Kate, étant une chère sœur, lui a donné une clairière de la colonie à la maison familiale. Cette colonie a amené James à saluer sa vie et à se réjouir une fois de plus! Toute gratitude à la duchesse de Cambridge, Kate Middleton.