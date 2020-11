Jurassic World: Dominion a terminé et Colin Trevorrow a partagé une jolie photo pour célébrer

Récemment, Trevorrow a également déclaré qu’il y avait «beaucoup d’émotions» sur le plateau alors qu’ils tournaient la finale de Domination, qui comprenait ceux illustrés ci-dessus avec Laura Dern, Jeff Goldblum, Chris Pratt et Bryce Dallas Howard. Mamoudou Athie et DeWanda Wise pourraient trouver de l’importance dans cette photo enveloppante plus tard, car il y a des chuchotements que le couple pourrait avoir des rôles dans l’avenir de la jurassique la franchise.