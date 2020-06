Jurassic Park Amber Collection ajoute Dennis Nedry et un Dilophosaurus / Film

Il y a toujours eu des figurines et des ensembles de jeu liés aux parc jurassique et Jurassic World franchises. Alors que les dinosaures et les véhicules ont toujours été les meilleurs éléments des toylines pour les deux franchises, les figurines des personnages humains ont laissé à désirer. Mattel a commencé à changer cela au cours de la dernière année avec la collection Jurassic Park Amber, une nouvelle ligne de figurines et de dinosaures à l’échelle de 6 pouces inspirée par parc jurassique et Jurassic World. Et ils viennent d’ajouter un dilophosaure et son repas sous la forme du saboteur de parc Dennis Nedry.

Figurines de la collection Jurassic Park Amber – Dennis Nedry

Wayne Knight joue Dennis Nedry, un employé de Jurassic Park, qui décide de prendre un jour de paie facile en volant des embryons de dinosaures dans les réserves d’entreposage frigorifique afin d’aider une société de génétique concurrente à créer ses propres dinosaures. Tout en essayant de s’échapper d’Isla Nublar au milieu d’une tempête tropicale, il perd non seulement le récipient d’embryon de fortune à l’intérieur d’une fausse crème à raser, mais il finit par rencontrer sa disparition.

La figurine d’action Dennis Nedry est livrée avec des mains échangeables, des têtes interchangeables (une avec une broche venimeuse éclaboussée sur son visage qui ressemble plus à de la merde barbouillée), la boîte de crème à raser Barbasol avec les embryons à l’intérieur et un support de figurine. Honnêtement, je pense que la figurine pourrait être plus grosse, mais elle est bien meilleure que la figurine originale de Dennis Nedry.

Figurines de la collection Jurassic Park Amber – Dilophosaurus

En parlant de la disparition de Dennis Nedry, il y a aussi une figure de dilophosaure à l’échelle des personnages humains de 6 pouces. Le dinosaure est livré avec un effet de poison, le signe East Dock, deux pièces de cou différentes (une évasée et une fermée) et un support de figurine.

Ce ne sont pas les premières figurines qui sont sorties de la collection Jurassic Park Amber. La ligne de jouets a débuté l’année dernière avec Jeff Goldblum et Ian Malcolm et Chris Pratt dans le rôle d’Owen Grady, ainsi que trois rapaces, le velociraptor original avec Blue et Charlie. Vous pouvez les trouver sur Amazon dès maintenant. Pendant ce temps, Dennis Nedry et le dilophosaurus sortiront en juillet, et vous pouvez précommander dès maintenant sur Big Bad Toy Store et Entertainment Earth.

