Jungle Cruise – Quand sortira-t-elle, l’intrigue, le casting? Voici tout ce que nous avons sur le prochain film.

Disney pense à un autre film effrayant appelé Jungle Cruise. Le film aura Dwayne Johnson et Emily Blunt dans les rôles principaux. Le film est tiré du spectacle du carnaval Disney d’un nom similaire. Le travail sur le film a commencé en 2004, et il a fallu un effort extrêmement long pour se produire en raison de problèmes spécifiques.

Le tournage principal a commencé le 14 mai 2018, dans les spots d’Hawaï. Le tournage était terminé le 14 septembre. Le film devait arriver cette année, mais Disney a décidé de le concéder. Principalement en raison de la progression de la pandémie de coronavirus. Disney a récemment vidé de nombreux films comme Mulan, The New Mutants, Black Widow, etc. pour la même raison.

Tout au long du milieu du XXe siècle, un officier de bateau fluvial appelé Frank emmène délibérément un analyste et ses proches dans la nature pour découvrir l’Arbre de vie. On pense qu’il a des pouvoirs. Le trio doit lutter contre des animaux sauvages sauvages et une entreprise allemande. »

Cast du film

En grande partie, nous nous attendons à voir

Quelle peut être la date de sortie de Jungle Cruise?

Le film devrait sortir dans les chaînes de cinéma les plus importantes du pays. Il s’agit d’une collection décente qui profitera à l’organisation des souris. Le 11 octobre 2019 était la date de sortie initiale de Jungle Cruise. Après quoi les créateurs ont essayé de reporter le film jusqu’au 24 juillet 2020. Actuellement, en raison de la pandémie, Jungle Cruise sortira le 30 juillet 2021. Pour l’instant, nous avons une bande-annonce pour augmenter l’excitation.

Qu’attendons-nous de Jungle Cruise?

Il s’agit d’un film dans lequel nous verrons un voyage aventureux à travers l’Amazonie. Le Dr Lily Houghton est un personnage d’Emily Blunt. Elle part dans la jungle amazonienne depuis Londres, en Angleterre.

Lily devrait localiser un vieil arbre. L’arbre a un potentiel traitable qui peut changer le sort éventuel des médicaments. Enquête pour cette épopée, le couple expérimente des pouvoirs mondains et des menaces sans fin. Tout cela recouvert de l’excellence de la somptueuse jungle verte. Dans tous les cas, à mesure que les énigmes de l’arbre de vie perdu sont découvertes, les difficultés de Lily et Frank augmentent encore.

Eh bien, nous attendons avec impatience la sortie du film. D’ici là, restez en sécurité et nous vous tiendrons au courant!