Making of Slimer dans Ghostbusters, formule de comédie romantique et plus / Film

The Morning Watch est une fonctionnalité récurrente qui met en évidence une poignée de vidéos remarquables provenant du Web. Il peut s’agir d’essais vidéo, de productions faites par des fans, de featurettes, de courts métrages, de croquis hilarants ou tout ce qui a à voir avec nos films et émissions de télévision préférés.

Dans cette édition, regardez un chasseurs de fantômes featurette montrant la création de Slimer à partir de storyboards détaillés jusqu’à la coupe finale du film. De plus, découvrez la formule des comédies romantiques, de À tous les garçons que j’ai aimés Avant de retourner à Quand Harry rencontre Sally et plus. Et enfin, écoutez Justin Roiland décomposer sa carrière, d’avant Rick et Morty à travers Opposés solaires.

Tout d’abord, voici une comparaison côte à côte des storyboards utilisés pour planifier la chasseurs de fantômes première rencontre avec Slimer dans la comédie de science-fiction originale de 1984 du réalisateur Ivan Reitman. Il y a quelques storyboards très détaillés ici, bien qu’il semble y en avoir moins que d’habitude car il n’y en a pas pour chaque plan, et il est intéressant de voir comment la séquence a évolué d’une page à l’autre.

Ensuite, un nouvel essai vidéo de The Take examine ce qui rend la comédie romantique si irrésistible pour le public, même s’il sait exactement quoi respecter? Les comédies romantiques ont une formule, et cette vidéo jette un œil à de nombreux clichés, y compris les femmes maladroites, les amis farfelus, les baisers sous la pluie, les appartements chers, les emplois sympas, etc.

Enfin, Justin Roiland est surtout connu pour Rick et Morty, mais il a une longue histoire de travail dans l’animation et la télévision avant cela. Vanity Fair lui a fait interrompre sa carrière, qui comprend Les enquêtes spatiales les plus extraordinaires, TV acceptable, Adventure Time, Gravity Falls, et Les vraies aventures animées de Doc et Mharti, le prédécesseur de Rick et Morty, ainsi que sa nouvelle série Opposés solaires sur Hulu.

