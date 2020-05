Jon Moxley contre Brodie Lee réservé pour AEW Double or Nothing

Jon Moxley face Frankie Kazarian dans un match sans titre sur AEW Dynamite Mercredi, mais la question restait: qui défierait Moxley pour le championnat du monde AEW à Double ou rien le 23 mai? Cette question a apparemment été répondue après le match, quand, après que Moxley eut remporté la victoire, l’Ordre des Ténèbres chargé l’anneau pour l’agresser. Une fois que Moxley a été suffisamment ramolli, L’exalté Brodie Lee a pris le ring et a emmené Moxley avec une corde à linge.

« M. Moxley, je suis juste ici pour répondre à la prime que vous avez mise sur votre tête la semaine dernière », Lee m’a dit. « Il n’y a pas de foule ici pour vous sauver. Aucune énergie pour vous élever. Personne n’est là pour vous sauver, Mox. Ceci, M. Moxley, c’est l’énergie que vous ressentez maintenant. Vous me comprenez? J’ai tellement que vous désirez , Mox. Et je ne suis certainement pas la même personne qui vous regardait dans le passé. Je suis un leader. Je rend la vie extraordinaire. Et à tout moment, n’importe lequel de ces hommes nobles et distingués se tiendra debout et sacrifiez-vous pour moi. Nous apprécions vraiment que vous vous mettiez à notre disposition ce soir. «

« Vous êtes l’âme malheureuse qui est entrée en possession de quelque chose que je veux », a poursuivi Lee. « Quelque chose que je désire. Quelque chose, M. Moxley, ce besoin. Maintenant, Evil Uno, il me dit que vous êtes un homme raisonnable, mais vous avez le joyau de la couronne de la lutte professionnelle, et c’est un défi pour le monde AEW championnat. Je ne sais pas si tu es raisonnable, Mox. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas ce que tu es. Je ne sais pas si tu es un acteur. Je ne sais pas si vous êtes une star de cinéma maintenant, un combattant MMA, un rebelle. Je ne sais pas ce que vous êtes. Ou si vous êtes juste un petit garçon sans père effrayé de Cincinnati. Répondez à mon défi, Mox, ou nous vous ferons . «

NOUS SOMMES LES LIONS DE AEW#JOINDARKORDER pic.twitter.com/a9NdZhM0Hf – Toutes les luttes d’élite (@AEWrestling) 7 mai 2020

Moxley répondit: « Mec, tout ce que tu avais à faire était de demander. » Lee a donné un coup de pied à Moxley au visage et l’Ordre des Ténèbres l’a de nouveau sauté. Lee est ensuite parti avec le titre. AEW a confirmé officiellement le match pour Double ou rien plus tard dans la nuit. Lee devra également faire face Christopher Daniels sur Dynamiter prochaine semaine. Un autre match qui a été réservé est MJF contre. Jungle Boy, révélé dans un segment d’interview plus tôt dans l’émission.

Le post Jon Moxley vs Brodie Lee Booked for AEW Double or Nothing est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.







