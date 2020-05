Voici tous les personnages sous-utilisés et sur-utilisés dans « The Avengers Comics »

– Publicité –



Les membres Avenger entrent et sortent de leurs rangs. Certains sont dans la course, d’autres en sont exclus. Avengers Comics est dans l’industrie depuis plus d’un demi-siècle. Il y a beaucoup de gens qui y ont fait leur place depuis le début.

Lorsque vous avez des téléspectateurs et des lecteurs, certains resteront très longtemps et un autre ne sera même pas utilisé. Voici tous les détails des Avengers qui sont surutilisés et qui sont sous-utilisés.

Personnages sous-utilisés dans Avengers Comics

Spider-Woman – Julia Carpenter

Il y a beaucoup de Spider-Woman différentes dans The Avengers au fil des ans, mais Julia Carpenter n’est pas devenue célèbre.

Présentée lors de l’épopée hybride Secret Wars en 1986, Julia Carpenter a rejoint les West Coast Avengers sous peu.

Elle a de nombreux pouvoirs Peter Parker. Elle a également un pouvoir psionique qui est capable de lui donner la force de ses toiles.

Indépendamment d’être avec le groupe un certain temps, elle n’a jamais semblé rebondir en tant que personnage et a finalement perdu ses pouvoirs et a démissionné.

Ce personnage est certains qui peuvent rester beaucoup plus longtemps. Alun de la célèbre animation des années 70 Spider-Man et ses incroyables amis, Firestar a fait partie d’un nombre important de groupes au fil des ans, y compris les New Warriors et les X-Men, mais n’a jamais vraiment gélifié.

Ses pouvoirs sont bons et peuvent être utilisés dans de nombreux endroits. Mais il a été utilisé très peu de fois, il semble que les écrivains soient incapables de penser où l’utiliser. Elle a donc été retirée de l’équipe et a pris sa retraite.

Elle est entrée dans les films Guardian of Galaxy mais elle est plus capable d’un seul film. Mantis est un personnage fascinant de la bande dessinée. Elle peut offrir plus qu’une scène de comédie. Vous avez vu son pouvoir mental dans Avengers Infinity War où elle contrôle Thanos simplement en touchant son cerveau. Il semble que Mantis soit un bon vengeur. Son pouvoir a évolué au fil des ans et peut être utilisé dans de nombreux endroits.

Personnages surutilisés dans Avengers Comics

C’est un personnage qui est resté dans The Avengers pendant une dizaine d’années des années 80 aux années 90. Le Docteur Druide a un pouvoir mystique identique à celui du Docteur étrange. Il possède de nombreuses capacités magiques qui peuvent être utiles en télépathie. Dans tous les cas, ses forces étaient impuissantes face à la proximité mineure du fer, ce qui restreint sensiblement son adéquation en toute circonstance urbaine. Enfin, il n’était tout simplement pas un personnage particulier à garder.

Certains personnages sont là pour que l’écrivain ne sache pas quoi faire. Black Knight est resté si longtemps qu’il a pu obtenir la veste en cuir des années 90.

Ce personnage a une épée qui est entrée dans l’équipe en 1969. Il a de nombreuses aventures avec l’équipe. Il était également dans une affaire compliquée avec son coéquipier. Maintenant, il sera vu dans le prochain film The Eternals.

Son nom d’origine est Thank Pym. Vous l’avez vu dans des films Avengers et c’est un bon personnage. Vous avez deux de ses propres films. Non seulement dans les films, mais il est également plus utilisé dans les bandes dessinées. Tout est fait après avoir créé Ultron et heurté sa propre femme. Mais Avengers ne le quitte pas. Ils veulent plus de plaisir avec Ant-Man.

