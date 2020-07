Johnny Depp prête sa voix à une série animée de 250 épisodes

Johnny Depp se hissera d’ici quelque peu dans la peau d’un personnage animé, autrement dit d’un oiseau, a appris le magazine «Variety». L’acteur américain a signé un contrat avec la société italienne Iervolino Entertainment pour doubler un personnage appelé Johnny Puff, un macareux, dans «The Puffins».

Plus d’une centaine d’épisodes

Cette série animée comptera 250 épisodes d’une durée de cinq minutes chacun et racontera les aventures d’un groupe d’oiseaux au service d’un morse rusé prénommé Otto.

«The Puffins» délivrera un message positif en abordant des thèmes tels que l’égalité des genres et des races ainsi que la « protection de l’environnement« , a indiqué Iervolino Entertainment dans un communiqué.

La série sera la seconde collaboration entre l’interprète de Jack Sparrow des Pirates des Caraïbes et le studio italien après le film «Waiting for the Barbarians», sorti récemment, notamment en 2019.