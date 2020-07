Le projet de loi de crédits à la Chambre des représentants approuvera 22,65 milliards de dollars pour l’agence spatiale au cours de l’exercice 2021. Un budget similaire qui a été reçu pour l’exercice 2020. Et cela représente 3 millions de moins que ce que l’administration Trump a demandé.

Jim Bridenstine, l’administrateur de la NASA, a également déclaré dans l’interview que ce serait 20 à 30 milliards de dollars de plus que le budget normal de la NASA qui serait nécessaire pour la mission d’atterrissage sur la lune et bien sûr, cet argent serait utilisé dans 5 ans.

Pourquoi cette mission est-elle très importante?

Cette mission laisserait une trace dans les pages de l’histoire car elle aura une femme à l’étranger et ce sera la première fois qu’une femme mettra le pied à la surface de la lune. Et cette fois, nous prévoyons de faire un règlement sur la lune. et c’est pour la première fois dans l’histoire de l’Amérique que la NASA a dévoilé publiquement l’ensemble du projet de loi et du budget.

Bridgestone a déclaré que pour lancer cette incroyable mission spatiale appelée programme Artemis, il avait déjà demandé à la Maison Blanche 1,6 milliard de dollars supplémentaires au cours de l’exercice 2020, en plus d’un énorme budget de 21 milliards que le président avait déjà demandé pour ce projet. Et il a également mentionné qu’il ne s’agit que d’un acompte pour le programme. Le coût collectif total du projet n’a pas encore été annoncé.

Pourquoi cette mission est-elle si chère?

Comme l’a estimé CNN, la NASA aura besoin de 5 à 6 milliards supplémentaires chaque année pendant cinq ans pour rendre possible l’atterrissage sur la lune. Il a également décidé d’investir dans l’architecture d’Artémis qui nécessiterait également des tonnes d’argent. Il développe également un nouveau système de lancement spatial ainsi qu’une nouvelle capsule d’équipage appelée Orion. Si nous nous appuyions sur les informations de nos sources, la NASA développe également une nouvelle station spatiale appelée passerelle comme un camp de transit pour l’astronaute qui va sur la Lune. Et n’oublions pas le système d’atterrissage qui est une partie essentielle de la mission qui aussi faire beaucoup de décollage et d’atterrissage.

Et si la demande d’argent n’est pas satisfaite?

Si la NASA n’obtient pas de fonds, elle aura recours à la réduction de l’argent d’autres programmes, pendant ce temps, Bridenstine a déclaré qu’il ne serait pas plus facile d’obtenir de l’argent en supprimant les divers autres programmes de la NASA. Il demande également au Congrès 20 à 30 milliards de dollars, mais cela est moins susceptible de se produire parce que le dernier fonds de relance de la NASA a eu lieu en 1960, principalement en raison de la pression des pairs de la guerre froide.

Et si elle n’obtient pas l’argent pour Artemis, la vision de la NASA ne deviendra pas de sitôt une réalité.